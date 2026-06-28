L'aggressione è avvenuta in viale Luca De Rosis. I due feriti sono stati soccorsi dal 118 e non sono in pericolo di vita. I carabinieri stanno acquisendo testimonianze e immagini di videosorveglianza

Due cittadini pakistani sono rimasti feriti in seguito a un accoltellamento avvenuto nella serata in viale Luca De Rosis, nell’area urbana di Rossano. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni raccolte, non destano particolare preoccupazione: entrambi hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul luogo dell’episodio.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi e raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Secondo una prima ricostruzione, gli autori dell’aggressione si sarebbero dati alla fuga subito dopo aver colpito le due vittime con un’arma da taglio, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Al momento non risultano persone fermate.

Gli investigatori stanno ascoltando le persone presenti nella zona e verificando l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso le fasi dell’aggressione o la fuga dei responsabili. Ogni elemento sarà utile per risalire all’identità degli aggressori.

Resta ancora da chiarire il movente dell’accoltellamento. Non si esclude alcuna ipotesi: gli inquirenti stanno lavorando per comprendere se si sia trattato di una lite degenerata o di un’aggressione maturata in un contesto diverso.

Le indagini dei carabinieri proseguono senza sosta con l’obiettivo di individuare i responsabili e fare piena luce su quanto accaduto in viale Luca De Rosis. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli utili a definire con maggiore precisione il quadro dell’accaduto.