Il controllo è scattato nella zona dello Scalo di Corigliano. La droga è stata sequestrata, mentre il conducente è stato posto ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio

Nei giorni scorsi i militari dell'Aliquota Radiomobile del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Corigliano-Rossano hanno fermato un uomo nella zona dello Scalo di Corigliano per un controllo. Secondo quanto emerso, i successivi accertamenti avrebbero portato al rinvenimento, all'interno del mezzo in uso all'uomo, di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, risultata essere hashish e marijuana.

La droga è stata sequestrata dai militari, mentre l'uomo è stato arrestato con l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle ulteriori determinazioni di legge.

L'operazione rientra nell'ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri per il contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.