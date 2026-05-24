I militari dell’Arma hanno trovato una modesta quantità di stupefacenti dopo diverse segnalazioni dei residenti

Un giovane incensurato è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione del centro storico di Corigliano dopo un controllo all’interno della sua abitazione, dove è stata trovata una modesta quantità di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nelle scorse ore a seguito di una serie di segnalazioni arrivate ai militari dell’Arma. Diverse comunicazioni avrebbero infatti indicato movimenti sospetti nella zona, spingendo i carabinieri ad avviare accertamenti mirati.

Dopo alcuni controlli e attività di osservazione, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane. Durante le verifiche è stata rinvenuta una modesta quantità di droga, sequestrata immediatamente dagli uomini dell’Arma.

Il giovane, risultato incensurato, è stato identificato e denunciato a piede libero. La sua posizione è adesso al vaglio degli investigatori che dovranno chiarire eventuali ulteriori aspetti legati alla vicenda.