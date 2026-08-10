Tre automobili finite in fiamme e una casa danneggiata. È questo il bilancio dei due incendi scoppiati durante la notte in diverse zone di Corigliano-Rossano. Gli episodi si sono verificati tra Schiavonea e la contrada Apollinara e presentano elementi che hanno portato gli investigatori a non escludere l’ipotesi di un’azione intenzionale.

A Schiavonea l’allarme è scattato poco dopo le 3. Un incendio ha avvolto una Land Rover lasciata in sosta davanti all’abitazione di un imprenditore agricolo. Il fuoco si è poi esteso a una Porsche che si trovava accanto, coinvolgendo entrambi i veicoli.

Le fiamme hanno raggiunto anche l’edificio, causando danni alla facciata e ad alcune strutture dell’abitazione. I vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere il rogo e successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Gli accertamenti sono stati affidati ai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano. I militari stanno esaminando gli elementi raccolti sul posto per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e stabilire come sia iniziato l’incendio.

Un altro veicolo distrutto ad Apollinara

Un secondo intervento, nella stessa fascia oraria, ha riguardato la contrada Apollinara. Qui un’altra automobile è stata completamente avvolta dalle fiamme e non è stato possibile evitare la distruzione del mezzo.

Anche su questo episodio sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. La coincidenza temporale tra i due incendi viene ora esaminata dagli investigatori, che stanno verificando se possa esserci un nesso tra i due fatti.

Le indagini proseguono per chiarire la natura degli incendi e, nel caso venga accertata l’origine dolosa, individuare chi possa averli provocati.