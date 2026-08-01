Il giovane era sottoposto alla misura cautelare per presunti maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. Fermato dai Carabinieri durante un controllo.
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I Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano hanno arrestato un giovane, originario di Corigliano, già sottoposto agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per i reati di stalking e maltrattamenti nei confronti dell'ex fidanzata, residente nell'area di Rossano.
Il giovane, che avrebbe dovuto rimanere nella propria abitazione in esecuzione della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria, è stato sorpreso dai militari dell'Arma mentre si aggirava per le vie della città, in violazione delle prescrizioni imposte.
Accertata l'inosservanza della misura cautelare, i Carabinieri hanno proceduto al suo arresto. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito nella casa circondariale di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità giudiziaria.
L'intervento rientra nell'attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, con particolare attenzione ai casi di violenza di genere e alla tutela delle vittime di atti persecutori e maltrattamenti.