L'uomo, originario di Corigliano e residente in Germania, è stato rintracciato dai Carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità giudiziaria

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Autorità giudiziaria nei confronti di un 40enne originario del centro storico di Corigliano, ma residente da tempo in Germania.

Il provvedimento giunge a distanza di circa quindici anni dai fatti contestati. L'uomo era stato arrestato all'epoca per una rapina e, con la sentenza divenuta definitiva, è stato disposto l'espiazione del residuo della pena.

I militari dell'Arma hanno rintracciato il quarantenne e notificato il provvedimento restrittivo, procedendo al suo arresto in esecuzione dell'ordine di carcerazione.

Ultimate le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato presso l'istituto penitenziario competente, dove sconterà il residuo della pena previsto dalla sentenza passata in giudicato.

L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano nell'ambito dell'attività di esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria, finalizzata a dare attuazione alle sentenze definitive.