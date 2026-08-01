Nuovi interventi di manutenzione stradale in programma a Rende. Nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 agosto il Comune eseguirà lavori di bitumazione su cinque arterie cittadine. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, il comandante della Polizia Locale, Alfredo Ferraro, ha firmato l'ordinanza n. 216 del 31 luglio che disciplina la viabilità nelle aree interessate.

Dalle 4 alle 14, e comunque fino al termine dei lavori, sarà disposto il restringimento temporaneo della carreggiata nei tratti interessati dagli interventi. Nello stesso arco orario sarà inoltre in vigore il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati della strada, con rimozione dei veicoli in caso di inosservanza.

Per garantire la sicurezza del cantiere sarà infine istituito il limite massimo di velocità di 20 chilometri orari.

Le strade interessate dagli interventi sono:

Via Palladio, nel tratto tra il civico 22 (strada privata) e l'incrocio con via G. De Chirico X Traversa, e nel tratto tra l'incrocio con via Molinaro e il ristorante King of Pizza;

Via C. Carrà, sull'intero asse stradale;

Via G. De Chirico, nel tratto compreso tra la rotatoria con via C. Carrà e l'intersezione con via G. De Chirico X Traversa;

Via C. Romano, tra l'incrocio con via Fabbris e quello con via Corcioni;

Viale dei Giardini, nel tratto tra l'incrocio con via Londra e l'ingresso sul viale.

L'amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta nelle aree di cantiere e a programmare percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione.