Sono stati i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, intervenuti in Vico Campagna nel centro storico cittadino, a dare informazioni precise al seguito del crollo parziale di un edificio. Lo stabile, da tempo in stato di abbandono, risultava interessato da condizioni strutturali precarie riconducibili, verosimilmente, a infiltrazioni d’acqua e al generale degrado dei locali vetusti, fenomeni già riscontrati in precedenti episodi analoghi verificatisi nella medesima area urbana.

Come spiegato nell’articolo di questo pomeriggio, non si registrano feriti. Tuttavia, a causa della presenza di detriti sulla sede stradale e per ragioni di sicurezza, si è reso necessario interdire l’accesso al fabbricato adiacente. A seguito delle verifiche effettuate, il Sindaco ha disposto, con apposita ordinanza, lo sgombero di sette nuclei familiari residenti nell’edificio limitrofo.

Sul posto sono intervenuti anche personale della Polizia di Stato, agenti della Polizia Municipale e lo stesso sindaco, al fine di coordinare le operazioni di messa in sicurezza e gestione dell’emergenza. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono tuttora in corso.

Cosenza, le reazioni dopo il crollo nel centro storico

Per ciò che concerne Palazzo dei Bruzi, è stata diramata una nota istituzionale, dove si fa presente che sono stati attivati tempestivamente tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area. «Il crollo, fortunatamente, non ha causato feriti, anche grazie al fatto che l’area era già interdetta da tempo - si legge -. A partire da domani mattina si procederà alla rimozione dei detriti e delle parti di muro ancora pericolanti, mentre successivamente si interverrà sulle condotte idriche per ripristinare la normale erogazione dell’acqua potabile».

Oltre a Franz Caruso, si sono recati nel centro storico anche due membri della sua squadra di governo, Veronica Buffone (assessore alla Protrezione Civile) e Pasquale Sconosciuto (Manutenzione), il presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca e i consiglieri comunali Francesco Alimena e Massiliano D’Antonio. Con loro anche i tecnici comunali, per verificare la situazione e coordinare le operazioni urgenti.

«L’assenza di feriti è la notizia più importante – dicono Caruso e Mazzuca-. L’interdizione preventiva dell’area ha dimostrato l’efficacia delle misure adottate. Siamo intervenuti immediatamente per rafforzare ulteriormente la sicurezza del sito e per avviare, senza ritardi, tutte le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di normalità. La tutela dei cittadini resta la nostra priorità assoluta».

Poi ancora: «L’intervento tempestivo dell’Amministrazione conferma l’attenzione costante verso il centro storico e la sicurezza della comunità. Continueremo a monitorare con la massima attenzione queste situazioni, sostenendo ogni azione utile alla prevenzione e alla salvaguardia del nostro patrimonio urbano del nostro meraviglioso Centro Storico». L’Amministrazione continuerà a seguire l’evolversi della situazione, nel mentre il settore welfare del Comune ha attivato il Pronto Intervento Sociale.