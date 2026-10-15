La Questura ha coordinato un servizio ad alto impatto nell’area di piazza delle Province. Tra le persone controllate, 53 avevano precedenti; verifiche anche su 24 cittadini stranieri

Prosegue l’attività di presidio nella zona delle autolinee di Cosenza. Nella giornata di ieri la Questura ha coordinato un servizio straordinario interforze ad alto impatto in piazza delle Province, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e la sicurezza nell’area.

Nel dispositivo sono stati impiegati personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria settentrionale e della Polizia Locale.

Nel corso dell’attività sono state identificate 184 persone, di cui 53 con precedenti. I controlli hanno riguardato anche 24 cittadini stranieri, sottoposti a verifiche specifiche. L’operazione ha interessato inoltre la circolazione stradale della zona, con il controllo di 90 veicoli. Il servizio si inserisce nell’attività di presidio che le forze dell’ordine stanno portando avanti nell’area delle autolinee, uno dei punti più frequentati della città.