La Squadra Mobile ha arrestato un uomo dopo un inseguimento per le vie cittadine. Secondo la ricostruzione della Procura, durante la fuga avrebbe lanciato dal finestrino una busta con 600 grammi di cocaina. Altri stupefacenti sarebbero stati trovati nell’abitazione. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere

Un controllo della Squadra Mobile, coordinata dal funzionario Giuseppe Valerio, in via Popilia si è trasformato in un breve inseguimento per le strade cittadine, concluso con un arresto e con il sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L’operazione risale alla mattinata del 7 novembre 2026, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Polizia per il contrasto allo spaccio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il conducente di un’autovettura, alla vista della pattuglia, avrebbe accelerato tentando di sottrarsi al controllo. Durante la fuga avrebbe anche speronato l’auto della Polizia e lanciato dal finestrino una busta trasparente di grosse dimensioni.

Nella busta 600 grammi di cocaina

La busta è stata recuperata dagli agenti e, secondo quanto riferito dalla Procura, conteneva circa 600 grammi di cocaina.

Dopo un breve inseguimento per le vie cittadine, l’auto è stata bloccata e il conducente fermato. La successiva perquisizione personale e domiciliare avrebbe consentito di rinvenire altri 100 grammi di cocaina, circa 80 grammi di hashish, oltre a sostanza già suddivisa in dosi e materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura.

Arresto convalidato, disposta la custodia in carcere

L’uomo è stato arrestato nella flagranza dei reati ipotizzati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Sulla base degli elementi raccolti nella fase precautelare, la Procura della Repubblica di Cosenza ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare in carcere. Il 10 novembre 2026 il Gip del Tribunale di Cosenza ha disposto la custodia cautelare in carcere.