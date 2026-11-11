«In questi mesi che ci avvicinano alle prossime elezioni amministrative, tutte le compagini politiche e civiche si confrontano sulle idee e sui progetti che intendono realizzare nella nostra città. È davvero una grande, avvincente occasione di discussione e analisi che, se saputa canalizzare, porterà beneficio anche alla futura governance di Palazzo dei Bruzi». È quanto dichiara Alessandro Grandinetti, commissario cittadino di Cosenza di Casa Riformista-Italia Viva, nel tracciare la linea per i prossimi impegni che attendono il territorio.

«Inevitabilmente potrebbero emergere anche critiche o disappunti su quel che è stato o non è stato fatto o, ancor di più, prese di posizione straordinarie potrebbero stravolgere scelte già compiute. Fa parte della dialettica e non deve intimorirci. Penso sia necessario mettersi tutti al lavoro per dare un contorno al sogno di un territorio che sia a misura dei cittadini, ma soprattutto realizzarlo il cambiamento - aggiunge Grandinetti -. Nessun quartiere, nessuna zona deve rimanere esclusa, nessun settore sociale, economico e produttivo deve sentirsi non rappresentato».

«In questi anni l’Italia vive un forte calo demografico, una contingenza che inevitabilmente incide anche nella nostra regione e nella nostra città, che va a modificare le prospettive di intervento - osserva il Commissario cittadino -. Tanti anziani hanno bisogno di maggiori servizi, tante scuole necessitano di strutture più confortevoli e accoglienti, molte persone straniere devono poter trovare accoglienza e percorsi di inclusione».

«Numerosi negozi, anche nelle vie centrali, sono chiusi e tante famiglie hanno veramente difficoltà a sostenersi, basti guardare quante persone giornalmente attingono agli aiuti delle associazioni o delle Caritas parrocchiali - sottolinea Grandinetti -. È da qui che nasce l’esigenza di un nuovo welfare che attraverso bandi mirati e aiuti concreti sia più inclusivo e attento ai disagi e ai bisogni delle persone».

«La sicurezza, poi, resta un problema grave e da valutare anche con le altre forze istituzionali -prosegue il Commissario -. Il controllo del territorio va fatto con i mezzi giusti, a partire da un sistema di illuminazione adeguato, da un maggiore decoro e dalla dotazione di un sistema di videosorveglianza capillare. È necessario che questi vengano potenziati e che abbiano una copertura più vasta, che inglobi molti più punti della città, fino a comprendere tutte le zone periferiche».

«È logico che ogni colore politico stilerà un suo programma specifico e che sicuramente ciascuno mira al benessere e al miglioramento della qualità della vita dei cosentini. La differenza la farà la serietà con cui si affronteranno alcuni argomenti, e soprattutto la concretezza delle idee, che dovranno essere semplici da realizzare – evidenzia Grandinetti -. Siamo tutti protagonisti di questo cambiamento. La delega politica non potrà avere risultato se non nella scelta consapevole dei propri amministratori futuri».

«L’auspicio è che ci si incontri e ci si confronti su cosa possiamo fare per rendere la nostra città più centrale e determinante. Cosenza ha un patrimonio storico e culturale che aspetta solo di essere tutelato e valorizzato - spiega il Commissario cittadino -. L’obiettivo è proprio concentrarsi sulle cose belle e positive da realizzare per migliorare la qualità della vita in città, far sì che anche altri scelgano di venire ad abitare qui, la prediligano per aprire attività commerciali, per lavorare e per studiare».

«L’attrattività non è un fattore secondario - conclude Grandinetti -. Se si vuole che Cosenza ritorni a splendere il lavoro da fare è tanto, e richiede la capacità di unire le energie migliori. Solo così la nostra città potrà esercitare il suo ruolo naturale di guida, di centro di un agglomerato urbano sempre più ampio, moderno e inclusivo».