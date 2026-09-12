Un fulmine si è abbattuto nel cortile della scuola di via Giulia, nel centro di Cosenza, disintegrando un albero di pino.

L’evento ha provocato anche il danneggiamento dei cavi della pubblica illuminazione presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Il sopralluogo dopo l’accaduto

A riferire quanto accaduto è stato l’assessore comunale alla Manutenzione Pasquale Sconosciuto attraverso una comunicazione diffusa sui social.

«Siamo intervenuti subito sul posto insieme alla dirigente scolastica e al presidente della cooperativa di pertinenza. Presenti anche i Vigili del Fuoco», ha spiegato l’assessore.

L’area era già delimitata

La zona interessata dalla caduta dell’albero era già circoscritta per alcuni lavori in corso in una parte del padiglione scolastico.

Dopo l’intervento e le verifiche effettuate, il Comune ha escluso conseguenze sull’apertura dell’istituto.

Lunedì ingresso regolare per gli alunni

«Nessun problema per l’inizio dell’anno scolastico di lunedì: l’ingresso degli alunni in questo istituto avverrà regolarmente», ha assicurato Sconosciuto.