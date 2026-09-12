I due simboli sono stati donati da un sostenitore originario del paese e residente a Parigi. Il progetto unirà idealmente Laino Borgo e Laino Castello

Arrivano dalla Francia i primi due lucchetti destinati al futuro Ponte dei Single della Valle del Lao, progetto che dovrebbe essere realizzato tra Laino Borgo e Laino Castello.

A donarli è stato un sostenitore dell’iniziativa originario di Laino Borgo e attualmente residente a Parigi. I lucchetti, già arrivati in Italia, rappresentano i primi contributi ufficiali ricevuti dal progetto prima della sua inaugurazione.

Un ponte dedicato a legami, ricordi e speranze

L’iniziativa calabrese riprende l’esperienza nata a Bologna nel 2007. Il Ponte dei Single prevede l’utilizzo dei lucchetti non soltanto come simboli dell’amore di coppia, ma anche per rappresentare amicizie, legami familiari, ricordi, desideri e speranze.

Il nuovo progetto punta a trasformare il ponte tra i due comuni del Pollino in un luogo simbolico di incontro e condivisione, valorizzando contemporaneamente il rapporto tra le comunità di Laino Borgo e Laino Castello.

Il progetto di Rossella Regina

A promuovere l’iniziativa è Rossella Regina, giornalista e cantante originaria del territorio, già ideatrice del Ponte dei Single realizzato a Bologna.

Il progetto intende trasferire in Calabria l’esperienza avviata nel capoluogo emiliano, adattandola al contesto della Valle del Lao e attribuendole anche una funzione di collegamento simbolico tra i due centri.

Il riferimento nel romanzo di Isa Grassano

La storia del Ponte dei Single è stata recentemente richiamata anche nel romanzo “A volte è complicato” della scrittrice e giornalista Isa Grassano, pubblicato da Giraldi Editore.

All’interno del libro è presente un cameo dedicato ai lucchetti del ponte. Un ulteriore passaggio nella diffusione dell’iniziativa, che collega idealmente Laino Borgo e Laino Castello con Bologna e Parigi.