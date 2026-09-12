Ambrogio segnala indicazioni contrastanti sulle sedi degli alunni. Lunedì 14 settembre saranno ascoltati dirigente scolastica, responsabili comunali e tecnici

Preoccupazione tra famiglie e consiglieri comunali di San Giovanni in Fiore per le decisioni relative ai plessi Fratelli Bandiera, Marconi e Vaccarizziello, a pochi giorni dall’inizio delle lezioni.

A sollevare il caso è il consigliere comunale Marco Ambrogio, secondo il quale dall’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Barile e dal Consiglio d’istituto sarebbero arrivate indicazioni differenti sulla collocazione degli alunni.

Secondo quanto riferito da Ambrogio, il Comune intenderebbe far rientrare gli studenti del Fratelli Bandiera, attualmente ospitati alla Marconi, nella sede originaria. Dal Consiglio d’istituto sarebbe invece emerso l’orientamento di mantenerli alla Marconi, lasciando gli alunni della Vaccarizziello nella sede attuale.

La dirigente scolastica convocata in Prefettura

Nel pomeriggio la dirigente scolastica Loredana Lamacchia è stata convocata in Prefettura. Ambrogio riferisce inoltre che il sindaco avrebbe inviato la Polizia locale al plesso Fratelli Bandiera per alcuni adempimenti collegati alle determinazioni assunte dal Comune.

Il consigliere segnala anche l’ipotesi di realizzare pareti provvisorie all’interno del plesso Marconi. Sulle attività svolte e sulle decisioni maturate nelle ultime ore saranno chiesti chiarimenti durante la riunione della Commissione consiliare.

Commissione convocata per il 14 settembre

La Commissione Garanzia e Controllo è stata convocata con urgenza dalla presidente Claudia Loria per lunedì 14 settembre, alle ore 10, in modalità mista.

All’ordine del giorno figurano l’avvio dell’anno scolastico, i lavori nel plesso Marconi e i trasferimenti riguardanti le scuole Vaccarizziello e Fratelli Bandiera.

Saranno ascoltati la dirigente scolastica Loredana Lamacchia, la responsabile del Servizio 1 del Comune Filomena Bafaro, il responsabile del Servizio 2 Luigi Borrelli e gli ingegneri incaricati dei blocchi 1, 2 e 3 della scuola Vaccarizziello.

Ambrogio: «Le famiglie necessitano di risposte immediate»

La Commissione punta ad acquisire informazioni sulle decisioni adottate, sugli interventi programmati, sulle verifiche tecniche effettuate e sulle competenze rispettivamente attribuite al Comune e all’istituzione scolastica.

«La preoccupazione delle famiglie necessita di risposte immediate», afferma Ambrogio. «A pochi giorni dall’avvio delle lezioni occorre sapere dove gli alunni inizieranno l’anno scolastico, quali lavori siano stati disposti, quali verifiche tecniche siano state effettuate e quali siano le condizioni di sicurezza dei plessi interessati».

«L’assoluta mancanza di certezza sulle sedi scolastiche – conclude il consigliere comunale – penalizza molto i bambini e le rispettive famiglie».