Nel servizio straordinario di controllo del territorio sono state elevate anche 5 contestazioni al Codice della strada. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni
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Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato, specie nella zona autolinee di Cosenza. Solo ieri, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio in Piazza delle Province, personale UPGSP della Questura di Cosenza, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria settentrionale” ha identificato 240 persone di cui 57 con precedenti di polizia e 22 stranieri, controllato 110 autovetture ed elevato 5 contestazioni al Codice della strada. I controlli continueranno nei prossimi giorni, al servizio della comunità.