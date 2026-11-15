L’opera, collocata su viale della Repubblica, era stata realizzata nel 2021 per rendere omaggio al cantastorie molto amato da tutti i cosentini e scomparso nel 2014

Il murales dedicato alla figura di Totonno Chiappetta, celebre e indimenticato artista cosentino, era stato inaugurato nell'estate del 2021 per rendere omaggio all'apprezzato cantastorie della città del Crati. L'opera di Matteo Zenardi, collocata su Viale della Repubblica nei pressi dell'imbocco del ponte Pietro Mancini, nella mattinata di oggi 15 novembre, si presenta gravemente danneggiata.

Non è chiaro se a causa del forte vento delle ultime ore oppure, ed è questa in apparenza l'ipotesi più probabile, se sia stata vandalizzata da qualche disgraziato. Alcuni pannelli sono stati divelti nella parte bassa. Questo fa supporre che qualcuno, forse salendo anche sull'adiacente panchina, si dia dato da fare per strapparli dal muro.

Il murale di Totonno Chiappetta nel mirino dei vandali Il murale di Totonno Chiappetta nel mirino dei vandali Il murale di Totonno Chiappetta nel mirino dei vandali Il murale di Totonno Chiappetta nel mirino dei vandali Il murale di Totonno Chiappetta nel mirino dei vandali Il murale di Totonno Chiappetta nel mirino dei vandali Il murale di Totonno Chiappetta nel mirino dei vandali

Totonno Chiappetta ci ha lasciato nel 2014 ed è stato un protagonista assoluto della scena artistica calabrese. Il murales era proprio un omaggio ad uno dei volti più amati di Cosenza collocato lungo la stessa parete che ospita le figure di altri due personaggi entrati nel cuore della gente: il calciatore Gigi Marulla ed il ciclista Pino Faraca