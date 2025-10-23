Nella notte scorsa ignoti si sono introdotti, forzando la porta d’ingresso, negli uffici della Delegazione Comunale di Rossano Scalo, sita in Viale Luca De Rosis, vandalizzando e mettendo a soqquadro arredi, distrutto computer, oltre che documenti degli uffici ivi ubicati, vale a dire anagrafe, stato civile, Urp, servizio notifiche. Azione vandalica gravissima, dato che oltre a distruggere quanto sopra elencato, gli autori di questo vile gesto hanno anche defecato su alcuni documenti.

L’azione vandalica rientra in una più ampia operazione che, nel corso della stessa notte e sullo stesso Viale De Rosis, ha preso di mira anche due attività commerciali: un bar ed una scuola guida. I vandali, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti prontamente allertati stamattina dai primi dipendenti giunti sul posto per aprire gli uffici, sembrerebbe abbiano iniziato dal bar, proseguendo poi con la scuola guida, per finire alla delegazione comunale, dove hanno sfondato la porta d’ingresso principale con una sedia.

Tutto ciò ha creato un grosso disservizio per l’utenza, perché si tratta di uno degli uffici più prossimi al cittadino, che al momento è inutilizzabile. Ci sono già squadre di operai che stanno pulendo e sanificando tutto. Le telecamere del servizio di videosorveglianza comunale hanno ripreso i momenti dell’irruzione e delle azioni vandaliche e le immagini sono al vaglio degli inquirenti.

«Si tratta di un gesto gravissimo – dice l’Assessore con delega ai servizi di anagrafe e servizi alla persona, Marinella Grillo, prontamente intervenuto sul posto non appena allertato – commesso da cretini che girano indisturbati per la Città, prendendosi la licenza di vandalizzare e sfidare le Istituzioni. Un atto gravissimo che non dovrà rimanere impunito non appena verranno individuati i responsabili».

Il Sindaco della Città di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, anche a nome dell’intera Amministrazione Comunale, condanna con fermezza il vile atto intimidatorio: «Quanto accaduto stanotte negli uffici della delegazione di Rossano Scalo – dice il Sindaco Stasi – rappresenta, oltre che un atto da stigmatizzare e condannare, anche un episodio gravissimo per le modalità con cui è stato commesso. Siamo fiduciosi nel lavoro degli inquirenti, in modo tale che possano individuare i responsabili di tale azione entro il più breve tempo possibile e che la giustizia faccia il suo corso. Esprimo solidarietà anche alle attività economiche prese di mira nella stessa notte. Credo, inoltre, - conclude il Sindaco - sia necessario fare una analisi approfondita le ragioni di questi gesti, al termine della quale bisogna interrogarsi su quali strumenti, oltre alla necessaria repressione, abbiano le istituzioni per combatterle».