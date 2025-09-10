Il 10 settembre del 2024 l’imprenditore 67enne spariva nel nulla e da allora non si hanno più sue notizie, per ricordarlo i suoi familiari hanno tappezzato il paese con la sua foto

«Per non dimenticare, per non dimenticarlo». È la frase scritta sui manifestini con la foto di Tullio Rossi che oggi i suoi familiari e gli amici hanno affisso per tutta Cetraro, un omaggio all’imprenditore scomparso misteriosamente nel nulla un anno fa. Da allora, ogni tentativo di riportarlo a casa è risultato vano. Le indagini non hanno risolto l’enigma della sua sparizione: allontanamento volontario o rapimento? Da allora è passato un anno, e del povero Tullio Rossi non si hanno più notizie.

L’uomo, 67 anni, era uscito di casa la mattina del 10 settembre 2024 per sbrigare delle faccende a bordo della sua Fiat Panda Bianca. Alle 12.45, riferisce che si trova a Cittadella del Capo e sta facendo ritorno a casa. È l’ultimo contatto telefonico noto. C’è poi un’ultima telefonata partita dal suo cellulare alle 13.36 di quello stesso giorno, quando in teoria doveva essere già rientrato a casa. Ma su questo aspetto vige il massimo riserbo da parte degli inquirenti.

Quando la moglie non lo vede tornare, lancia subito l’allarme e poco dopo partono le ricerche che si riveleranno però infruttuose. In quel periodo, Tullio Rossi viveva un momento di forte disagio a causa di una malattia che lo aveva colpito negli ultimi tempi.