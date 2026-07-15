Nell'ambito di una serie di attività di prevenzione e contrasto al crimine sul territorio dell'alto Tirreno cosentino, il personale della Polizia di Stato ha eseguito un arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione, avvenuta il 13 luglio 2026 nel comune di Belvedere Marittimo, è stata condotta in sinergia dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Cosenza e del Commissariato di P.S. di Diamante, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi.

Il sequestro di stupefacenti e munizioni

Durante le attività di controllo, gli agenti hanno eseguito perquisizioni personali, veicolari e domiciliari a carico del soggetto indagato. All'esito degli accertamenti sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro:

Circa 210 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish;

Un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi;

Tre cartucce da fucile calibro 12, detenute illegalmente.

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Paola, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa delle successive fasi del rito giudiziario.

Si precisa che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti cautelari finora adottati si basano sugli elementi indiziari raccolti nella prima fase e saranno sottoposti a successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa. La diffusione delle informazioni avviene nel pieno rispetto dei diritti dell’indagato, da ritenersi presunto innocente fino a un eventuale giudizio definitivo.