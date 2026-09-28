L’artista è sceso dal palco per incontrare direttamente il pubblico, ringraziando le migliaia di presenti e coinvolgendoli nella sua ultima data del tour

Una Piazza Kennedy gremita in ogni suo spazio ha fatto da cornice all’ultimo grande live della 61ª edizione del Settembre Rendese. Migliaia di persone, famiglie, giovani, pubblico di diverse generazioni e tantissimi under 15 hanno raggiunto ieri sera il Museo del Presente di Rende per assistere al concerto di Samurai Jay, protagonista indiscusso dell’estate musicale italiana.

Con circa 11.000 spettatori presenti al concertone, il Settembre Rendese aggiorna così il dato complessivo delle presenze, raggiungendo quota 47.000 spettatori nell’arco dell’intera programmazione. Un risultato che consegna alla 61ª edizione del festival il primato di edizione più partecipata di sempre, confermando la capacità della manifestazione di richiamare un pubblico ampio e trasversale.

Samurai Jay ha chiuso la serie dei grandi appuntamenti live del Settembre Rendese con uno spettacolo capace di coinvolgere l’intera piazza. L’artista, reduce dal successo di “Ossessione”, presentata all’ultimo Festival di Sanremo e protagonista di importanti risultati sulle piattaforme digitali, ha portato sul palco di Rende il suo repertorio davanti a una platea di fan arrivati da diverse generazioni.

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Un coinvolgimento che ha raggiunto il suo momento più significativo al termine dello show, quando l’artista è sceso dal palco per incontrare direttamente il pubblico, ringraziando le migliaia di presenti e coinvolgendoli nella sua ultima data del tour.

A conclusione della serata, Samurai Jay ha ricevuto il riconoscimento della 61ª edizione del Settembre Rendese per il suo live. Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Sandro Principe e dall’Amministrazione comunale di Rende.

Il grande appuntamento di Piazza Kennedy chiude la programmazione dei principali concerti della 61ª edizione, ma non conclude il Settembre Rendese. Il festival più longevo della Calabria proseguirà infatti fino al 1° ottobre, mantenendo al centro arte, cultura e partecipazione e assicurando una continuità di iniziative e appuntamenti che caratterizza questa edizione.

Il traguardo delle 47.000 presenze rappresenta così il dato simbolo di un’edizione che ha trasformato ancora una volta il Settembre Rendese in uno dei principali appuntamenti culturali e di spettacolo dell’estate calabrese.