Per Franco l’abbraccio dell’editore, dei direttori editoriale e responsabile e di tutta la redazione. Il presidente Maduli: «L’amore di un figlio verso la propria madre resta per sempre»

Un grave lutto ha colpito il giornalista di LaC News24 Franco Sangiovanni. Franco ha perso l’amatissima madre Rosina Santagada, morta a Cassano all’Ionio a 93 anni. L'editore del network LaC Domenico Maduli, il direttore editoriale Maria Grazia Falduto, il direttore responsabile Franco Laratta e tutta la redazione si stringono forte attorno al collega: un abbraccio per il quale non servono parole, se non la consapevolezza che l’amore ricevuto resterà per sempre.

«A Franco, Giornalista ed Uomo che stimo per le sue qualità umane prima ancora che professionali, porgo le mie più sentite condoglianze, ben sapendo l’amore di un figlio verso la propria madre rimane insostituibile e intatto nel tempo». Così il presidente del network LaC Domenico Maduli.