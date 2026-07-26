La scazzottata è nata per futili motivi tra due gruppi di ragazzi. Il giovane è stato colpito durante la zuffa ed è rimasto a terra con un serio trauma cranico

Una serata di svago si è trasformata in pochi istanti in un episodio di violenza che riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle ore della movida. È il bilancio di una rissa scoppiata nella notte nei pressi di una discoteca dell'area urbana di Corigliano, dove un ragazzo di 20 anni è rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, tutto sarebbe nato da un acceso diverbio tra due gruppi di giovani per motivi apparentemente futili. Nel giro di pochi minuti la tensione è esplosa, degenerando in una violenta colluttazione.

Ad avere la peggio è stato il ventenne, colpito durante la rissa e rimasto a terra con un serio trauma cranico. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, gli hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale "Nicola Giannettasio", dove è stato affidato ai medici.

Nel frattempo gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e verificando eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare tutti i partecipanti alla rissa e accertare le rispettive responsabilità.

L'episodio torna ad alimentare la preoccupazione per le violenze che, sempre più spesso, fanno da sfondo alle notti della movida cittadina, trasformando luoghi di aggregazione in scenari di tensione e mettendo a rischio l'incolumità dei più giovani.