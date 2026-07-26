Secondo una prima ricostruzione la vettura avrebbe avuto un contatto con un altro veicolo prima di ribaltarsi. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito

Spettacolare incidente stradale nella mattinata di oggi in viale Luca De Rosis, nell'area urbana di Rossano, dove un'autovettura si è ribaltata finendo su un fianco al centro della carreggiata. La conducente del mezzo è rimasta ferita, ma fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. La donna è stata soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, l'auto avrebbe avuto un contatto con un altro veicolo prima di ribaltarsi. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto, e i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell'area e del veicolo capovolto.

L'incidente ha inevitabilmente provocato rallentamenti alla circolazione lungo una delle principali arterie cittadine, con il traffico gestito durante le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo.Le cause del sinistro restano al vaglio degli investigatori. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire le responsabilità e la dinamica dell'accaduto.