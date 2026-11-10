«Nel mese di dicembre contiamo di pubblicare il bando, poi ci sono 30 giorni per le procedure e, se tutto va bene, noi iniziamo per febbraio». È il cronoprogramma indicato dal presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli per la ripresa dei lavori della Sibari-Sila, nel corso dell'inaugurazione della nuova sede di Forza Italia ad Acri.

Faragalli ha annunciato lo sblocco delle risorse necessarie per il completamento del primo lotto della Strada a Grande Comunicazione Sibari–SS 177 Silana, parlando di un finanziamento complessivo di 11.723.513,14 euro, di cui circa 10,74 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Calabria e 983.080,58 euro dalla Provincia di Cosenza.

«La Sibari-Sila diventa realtà perché abbiamo firmato la convenzione con la Regione Calabria», ha detto Faragalli davanti ai partecipanti all'iniziativa. «Sono 11 milioni di euro, 10 li mette la Regione, 900 mila euro la Provincia di Cosenza». Da qui l'indicazione sulle prossime scadenze: la pubblicazione del bando a dicembre e, una volta completate le procedure, l'obiettivo di avviare i lavori a febbraio.

Il presidente della Provincia ha anche sottolineato la responsabilità degli amministratori nel comunicare le tempistiche: «Lo voglio dire con responsabilità perché credo anche che sia giusto che gli amministratori prendano la propria responsabilità», ha spiegato Faragalli, aggiungendo di voler mantenere l'iter separato dai tempi della campagna elettorale che vedrà Acri affrontare le Comunali nel 2027. «Dobbiamo essere onesti – ha detto Faragalli – , e non fare questo annuncio a ridosso della campagna elettorale». Faragalli ha quindi ricordato il lavoro preparatorio svolto dalla Provincia e dalla Regione per arrivare alla firma della convenzione e allo sblocco delle risorse. Nel corso del suo intervento il presidente della Provincia ha ringraziato la Regione Calabria, il presidente Roberto Occhiuto e il gruppo di Forza Italia per il lavoro svolto, sottolineando al tempo stesso il ruolo dell'amministrazione provinciale: «La Provincia di Cosenza c'è, si prende la sua responsabilità e stasera sono venuto qui a dirvi questo».

L'intervento arriva ad Acri, dove la Sibari-Sila rappresenta da tempo una delle infrastrutture maggiormente attese dal territorio. Il primo lotto della strada dovrebbe dunque entrare nella fase operativa con la pubblicazione del bando prevista nel mese di dicembre. L'eventuale avvio dei lavori a febbraio resta legato, come precisato dallo stesso Faragalli, al completamento delle procedure previste. L'annuncio del presidente della Provincia si inserisce nel quadro della nuova disponibilità finanziaria definita da Regione Calabria e Provincia di Cosenza per il completamento del primo lotto, con oltre 11,7 milioni di euro complessivi destinati all'intervento.