Il pareggio per 0-0 conquistato sul campo del Monopoli consegna al Cosenza un punto prezioso, ma anche un dato statistico significativo. Per la prima volta in questa stagione, infatti, la formazione allenata da Federico Coppitelli è riuscita a mantenere la propria porta inviolata in trasferta. Un risultato tutt'altro che scontato, considerando le enormi difficoltà difensive incontrate dai rossoblù nella prima parte del campionato.

Cosenza, finalmente una trasferta senza gol subiti

Nelle precedenti sei gare disputate lontano dal San Vito-Marulla, il Cosenza aveva sempre incassato almeno una rete. Un bilancio particolarmente pesante, con ben 15 gol subiti tra le trasferte contro Audace Cerignola, Catania, Giugliano, Bari, Picerno e Savoia. Una media di 2,5 reti incassate a partita, sulla quale avevano inciso soprattutto le pesanti sconfitte di Catania (4-0) e Giugliano (5-2). A Monopoli, invece, la squadra di Coppitelli è riuscita a interrompere questa serie negativa. Contro una formazione che occupa le zone alte della classifica, i rossoblù hanno mostrato maggiore attenzione e compattezza, riuscendo a contenere le iniziative dei padroni di casa.

Due partite consecutive senza subire gol

Il dato assume ancora più valore se confrontato con quello delle ultime settimane. Dopo aver incassato 22 reti nelle prime dieci giornate, il Cosenza ne ha subita soltanto una nelle successive tre partite: quella del pareggio contro il Savoia. Sono poi arrivate la vittoria per 1-0 contro l'Inter U23 e lo 0-0 di Monopoli, che hanno consentito ai Lupi di collezionare per la prima volta in questo campionato due clean sheet consecutivi. Un'inversione di tendenza evidente per una squadra che, fino a poche settimane fa, aveva proprio nella fragilità difensiva uno dei suoi problemi principali. La sensazione è che Coppitelli sia riuscito progressivamente a trovare un equilibrio migliore tra i reparti, rendendo il Cosenza più difficile da affrontare e soprattutto da superare. Naturalmente, due gare senza subire reti non bastano a cancellare i problemi di una difesa che ha comunque incassato 23 gol in 13 giornate. La strada verso la salvezza resta complicatissima e richiederà ben altra continuità. Ma se il Cosenza vuole davvero provare a risalire la classifica, dovrà necessariamente ripartire proprio da questa ritrovata solidità. Perché in una corsa salvezza che si preannuncia lunga e difficile, imparare a non prendere gol può rappresentare il primo passo per tornare a vincere con maggiore frequenza.