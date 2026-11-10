Comincia oggi davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro la requisitoria della Procura generale nel processo antimafia Reset, rito abbreviato. Il procedimento è arrivato in secondo grado dopo la sentenza emessa il 19 dicembre 2024 dall’allora gup Fabiana Giacchetti, nell’aula bunker del carcere di Castrovillari.

A illustrare le ragioni dell’accusa sarà il magistrato Corrado Cubellotti, applicato in appello per seguire il procedimento. La Procura generale dovrebbe chiedere la conferma della sentenza per gli imputati condannati in primo grado e la condanna di quelli assolti.

Il nodo degli appelli cartacei

Sugli imputati assolti c’è però una questione preliminare. Secondo quanto si apprende, le difese hanno chiesto di dichiarare inammissibili gli appelli della Dda di Catanzaro, perché sarebbero stati depositati in formato cartaceo anziché per via telematica. Sul punto dovrà decidere la Corte d’Appello.

La stessa questione si è già posta nel rito ordinario di Reset, dove i giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibili gli appelli. Contro quella decisione la Procura generale, rappresentata da Giuseppe Cava e Corrado Cubellotti, ha presentato ricorso in Cassazione.

I concordati

Nel rito abbreviato le parti hanno inoltre raggiunto numerosi concordati, che saranno resi noti con il dispositivo della sentenza di secondo grado.