Il disperso è stato ritrovato dopo ore di apprensione: decisivo il contatto telefonico e il coordinamento tra tecnici, Vigili del Fuoco e Carabinieri

Intervento tempestivo del Soccorso Alpino Speleologico Calabrese nel territorio di Francavilla Marittima, dove nel tardo pomeriggio di oggi una squadra della Stazione Pollino è stata impegnata nel recupero di un uomo disperso. Si tratta di un 72enne, originario della provincia di Cosenza, che si era inoltrato in una zona particolarmente impervia per raccogliere asparagi selvatici, perdendo però l’orientamento e trovandosi in difficoltà tra la fitta vegetazione.

Fondamentale per il buon esito dell’operazione è stato il continuo contatto telefonico mantenuto con l’uomo. Questo ha consentito ai tecnici del Soccorso Alpino di monitorare le sue condizioni di salute e di localizzarlo rapidamente. L’anziano, seguendo le indicazioni ricevute, si è fermato in un punto ritenuto sicuro, attendendo l’arrivo dei soccorritori.

Una volta raggiunto, l’uomo è stato rifocillato e assistito, per poi essere accompagnato in sicurezza fino alla propria autovettura. Le sue condizioni sono apparse complessivamente buone, nonostante la disavventura. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, a supporto delle operazioni di ricerca e recupero.