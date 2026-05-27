Il professionista cosentino a soli 41 anni ha diretto importanti reparti ospedalieri nel milanese e si distinto nella chirurgia vitreoretinica e nella microchirurgia d’urgenza

Ci sono professioni che si imparano sui libri e altre che sembrano entrare nel sangue molto prima degli studi universitari. Per Andrea Muraca la medicina, e in particolare l’oculistica, non è stata soltanto una scelta professionale: è stata una presenza costante, quasi familiare, respirata sin dall’infanzia nei corridoi degli ospedali e nelle sale operatorie osservate accanto al padre.

Da quel mondo fatto di disciplina, precisione e sacrificio è nato il percorso che lo avrebbe portato, a soli quarantuno anni, a dirigere importanti reparti ospedalieri nel Milanese, distinguendosi nella chirurgia vitreoretinica e nella microchirurgia d’urgenza. Il suo è il racconto di una generazione di professionisti del Sud costretti spesso a lasciare la propria terra per trovare altrove occasioni, strutture e possibilità di crescita.

Il professionista cosentino a soli 41 anni ha diretto importanti reparti ospedalieri nel milanese e si distinto nella chirurgia vitreoretinica e nella microchirurgia d’urgenza

Un percorso costruito con determinazione, studio incessante e una lunga formazione accanto a grandi maestri dell’oculistica italiana. Ma dietro il curriculum e i traguardi raggiunti, c’è soprattutto una riflessione più ampia sul senso della medicina oggi: sul rapporto tra tecnologia e umanità, sulla responsabilità che comporta intervenire su un organo delicato come l’occhio e sulla necessità, sempre più urgente, di non trasformare il paziente in un semplice caso clinico. In un’epoca in cui la ricerca scientifica corre velocissima e l’intelligenza artificiale promette di rivoluzionare diagnosi e cure, Muraca continua a difendere una visione profondamente umana del mestiere del medico.

Perché dietro ogni intervento chirurgico non c’è soltanto un problema da risolvere, ma una persona che affida al medico qualcosa di essenziale: la possibilità di continuare a vedere il mondo. In questa intervista Andrea Muraca ripercorre le tappe della sua carriera, racconta le difficoltà affrontate lontano dalla Calabria, il valore dei maestri incontrati lungo il cammino e le sfide dell’oculistica contemporanea, tra innovazione tecnologica, ricerca scientifica e nuove prospettive terapeutiche. Un dialogo che attraversa medicina e vita, ambizione e memoria, scienza e coscienza.