L’allarme poco prima di mezzogiorno. Un appartamento era saturo di metano: perdita individuata e locali messi in sicurezza

Tensione nella mattinata di oggi, 3 agosto, in Piazza Domenico Grimaldi a Cosenza, nel quartiere di Via Popilia dove un edificio è stato evacuato dai vigili del fuoco per una fuga di gas. A dare l’allarme sono stati i residenti del palazzo. Poco prima di mezzogiorno hanno avvertito un forte odore di metano provenire da un appartamento nel quale, in quel momento, non c’era nessuno.

I pompieri hanno provveduto a rintracciarne l’inquilino e nel frattempo, a scopo precauzionale, hanno sgomberato le altre abitazioni. Quando, all’incirca un’ora più tardi, si è riusciti ad entrare nell’alloggio da cui proveniva l’odore sospetto, i vigili del fuoco assistiti anche da una squadra di tecnici dell’Italgas, hanno appurato che in effetti gli ambienti erano saturi di metano. Una condizione che avrebbe potuto determinare una drammatica esplosione.

I locali sono stati areati e la perdita individuata. Sono in corso le operazioni di riparazione, mentre i residenti dell’immobile sono potuti rientrare in sicurezza nelle proprie case.