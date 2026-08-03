In servizio al Ministero della Cultura dal 1997, ha maturato una lunga esperienza amministrativa nello stesso istituto cosentino
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Un percorso professionale costruito anche all’interno dell’istituto che ora sarà chiamata a dirigere. Dal primo agosto Emanuela Bottalico è la nuova direttrice della Biblioteca Nazionale di Cosenza, dove subentra ad Adele Bonofiglio.
La nomina porta al vertice della prestigiosa struttura culturale una professionista che conosce da vicino l’organizzazione e le attività della Biblioteca, avendovi lavorato per diversi anni come funzionaria amministrativa.
Una carriera iniziata nel Ministero della Cultura
Laureata in Giurisprudenza, Bottalico è in servizio presso il Ministero della Cultura dal 1997. Durante la prima parte della sua carriera ha lavorato al Museo di Capodimonte di Napoli.
Successivamente è entrata in servizio alla Biblioteca Nazionale di Cosenza, dove ha ricoperto per molti anni l’incarico di funzionaria amministrativa. Un’esperienza che le ha consentito di approfondire il funzionamento dell’istituto e di acquisire competenze nella sua gestione amministrativa.
Il nuovo incarico rappresenta quindi la prosecuzione di un percorso professionale già strettamente legato alla Biblioteca e al suo patrimonio culturale.
Bottalico: «Onorata di ricoprire questo incarico»
La nuova direttrice ha espresso soddisfazione per la nomina, sottolineando il valore che la Biblioteca riveste per Cosenza e per l’intero territorio regionale.
«Sono onorata di ricoprire questo prestigioso incarico e svolgerò il mio ruolo con senso di responsabilità, consapevole dell’importanza che la Biblioteca Nazionale di Cosenza riveste per il territorio e per l’intera comunità», ha dichiarato Emanuela Bottalico.
La direttrice ha indicato nella collaborazione con il personale uno degli elementi centrali del lavoro futuro.
«Insieme a tutti i colleghi continueremo a lavorare con impegno e spirito di collaborazione per perseguire obiettivi sempre più ambiziosi, valorizzando il ricco patrimonio culturale dell’Istituto e consolidandone il ruolo di punto di riferimento per la città di Cosenza e per l’intera regione Calabria».
Tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico
Con il cambio alla guida, la Biblioteca Nazionale di Cosenza proseguirà le proprie attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e culturale.
L’obiettivo è continuare a sviluppare iniziative e progetti destinati alla cittadinanza, agli studiosi e alle nuove generazioni, rafforzando la funzione della Biblioteca come luogo di studio, conoscenza e partecipazione culturale.
La direzione di Emanuela Bottalico partirà dunque dalla continuità del lavoro svolto, con l’intento di ampliare il rapporto tra l’istituto, la città di Cosenza e la comunità regionale.