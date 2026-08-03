Un percorso professionale costruito anche all’interno dell’istituto che ora sarà chiamata a dirigere. Dal primo agosto Emanuela Bottalico è la nuova direttrice della Biblioteca Nazionale di Cosenza, dove subentra ad Adele Bonofiglio.

La nomina porta al vertice della prestigiosa struttura culturale una professionista che conosce da vicino l’organizzazione e le attività della Biblioteca, avendovi lavorato per diversi anni come funzionaria amministrativa.

Una carriera iniziata nel Ministero della Cultura

Laureata in Giurisprudenza, Bottalico è in servizio presso il Ministero della Cultura dal 1997. Durante la prima parte della sua carriera ha lavorato al Museo di Capodimonte di Napoli.

Successivamente è entrata in servizio alla Biblioteca Nazionale di Cosenza, dove ha ricoperto per molti anni l’incarico di funzionaria amministrativa. Un’esperienza che le ha consentito di approfondire il funzionamento dell’istituto e di acquisire competenze nella sua gestione amministrativa.

Il nuovo incarico rappresenta quindi la prosecuzione di un percorso professionale già strettamente legato alla Biblioteca e al suo patrimonio culturale.

Bottalico: «Onorata di ricoprire questo incarico»

La nuova direttrice ha espresso soddisfazione per la nomina, sottolineando il valore che la Biblioteca riveste per Cosenza e per l’intero territorio regionale.

«Sono onorata di ricoprire questo prestigioso incarico e svolgerò il mio ruolo con senso di responsabilità, consapevole dell’importanza che la Biblioteca Nazionale di Cosenza riveste per il territorio e per l’intera comunità», ha dichiarato Emanuela Bottalico.

La direttrice ha indicato nella collaborazione con il personale uno degli elementi centrali del lavoro futuro.

«Insieme a tutti i colleghi continueremo a lavorare con impegno e spirito di collaborazione per perseguire obiettivi sempre più ambiziosi, valorizzando il ricco patrimonio culturale dell’Istituto e consolidandone il ruolo di punto di riferimento per la città di Cosenza e per l’intera regione Calabria».

Tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico

Con il cambio alla guida, la Biblioteca Nazionale di Cosenza proseguirà le proprie attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e culturale.

L’obiettivo è continuare a sviluppare iniziative e progetti destinati alla cittadinanza, agli studiosi e alle nuove generazioni, rafforzando la funzione della Biblioteca come luogo di studio, conoscenza e partecipazione culturale.

La direzione di Emanuela Bottalico partirà dunque dalla continuità del lavoro svolto, con l’intento di ampliare il rapporto tra l’istituto, la città di Cosenza e la comunità regionale.