Il presidente di Ance Cosenza commenta la diciottesima edizione dell’iniziativa di Savutolibero: «Legalità e sviluppo sono inseparabili»

Un riconoscimento al ruolo svolto dallo Stato nel territorio e un confronto sul rapporto tra rispetto delle regole, crescita economica e coesione sociale. A Scigliano si è svolta la diciottesima edizione di “Costruttori di Legalità”, manifestazione promossa dall’Associazione Savutolibero.

Nel corso dell’iniziativa, il presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano ha consegnato il Premio “Costruttore di Legalità 2026” al prefetto della provincia di Cosenza Rosa Maria Padovano.

Galiano esprime soddisfazione per l’esito della manifestazione e ribadisce l’impegno dell’associazione dei costruttori a favore della trasparenza, della concorrenza leale e della collaborazione con le istituzioni.

La diciottesima edizione a Scigliano

“Costruttori di Legalità” è nato per valorizzare personalità che, attraverso il proprio lavoro professionale e istituzionale, contribuiscono alla diffusione dei principi di giustizia, responsabilità e tutela del bene comune.

Nel corso degli anni l’appuntamento si è consolidato come momento di confronto per la Valle del Savuto e per la provincia di Cosenza.

Alla manifestazione partecipano rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della magistratura e della società civile, chiamati a discutere delle condizioni necessarie per rafforzare la fiducia nelle comunità.

Galiano: «Un evento dall’altissimo profilo civile»

Il presidente di Ance Cosenza definisce la manifestazione «un evento dall’altissimo profilo civile e culturale».

Secondo Galiano, l’iniziativa offre al territorio «un’importante occasione di dialogo sui temi della legalità, della crescita economica e della coesione sociale».

Il presidente rivolge le proprie congratulazioni a Eugenio Canino, alla guida dell’Associazione Savutolibero, per l’organizzazione della diciottesima edizione.

«Ha saputo costruire, anche quest’anno, un momento di confronto qualificato che rende merito a illustri rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della magistratura e della società civile», afferma Galiano.

Il premio al prefetto Rosa Maria Padovano

Uno dei momenti centrali della manifestazione è stato la consegna del Premio “Costruttore di Legalità 2026” al prefetto Rosa Maria Padovano.

A consegnare il riconoscimento è stato Giuseppe Galiano, che ha sottolineato il ruolo svolto dal prefetto nel coordinamento dell’Ufficio territoriale del Governo.

«Sono particolarmente onorato di aver consegnato questo riconoscimento al prefetto Padovano, che rappresenta lo Stato sul territorio», dichiara il presidente di Ance Cosenza.

Galiano richiama l’attività svolta nella tutela dell’ordine pubblico, nella promozione della sicurezza e nel raccordo tra il Governo centrale e le autonomie locali.

Il rapporto con il sistema produttivo

Nel suo intervento, il presidente di Ance Cosenza sottolinea anche la disponibilità al confronto mostrata dal prefetto nei rapporti con le imprese.

«La sua costante disponibilità al dialogo e la sua vicinanza al mondo produttivo rappresentano un punto di riferimento prezioso anche per l’Associazione dei costruttori», afferma Galiano.

Il dialogo tra istituzioni e sistema economico viene considerato necessario per prevenire le irregolarità, tutelare le aziende che rispettano le norme e garantire condizioni corrette di accesso al mercato.

Legalità e sviluppo nel settore delle costruzioni

Per Ance Cosenza, il rispetto delle regole costituisce una condizione essenziale per lo sviluppo del comparto edile e dell’intero sistema economico.

Trasparenza delle procedure, concorrenza leale e contrasto alle attività illecite vengono indicati come fattori indispensabili per attrarre investimenti e valorizzare le imprese sane.

Secondo l’associazione, un mercato regolato consente inoltre di creare occupazione stabile e qualificata, tutelare i lavoratori e rafforzare la fiducia degli operatori economici.

«La legalità non è un principio astratto»

«La cultura della legalità non può essere considerata un principio astratto né un semplice richiamo etico», sostiene Galiano.

Per il presidente di Ance Cosenza, rappresenta il fondamento sul quale costruire «un’economia moderna, competitiva e capace di generare fiducia».

Le aziende che rispettano le norme e investono nella qualità, nella sicurezza, nella sostenibilità e nell’innovazione contribuiscono, secondo Galiano, sia alla crescita economica sia al rafforzamento del tessuto sociale.

Il confronto tra istituzioni, imprese e comunità

Dalla manifestazione è emersa la necessità di consolidare il rapporto di fiducia tra istituzioni, aziende e società civile.

Il messaggio rilanciato da Ance Cosenza è che legalità e sviluppo non possano essere trattati come due dimensioni separate.

«Siamo schierati dalla parte della trasparenza e della collaborazione con tutte le istituzioni impegnate nella difesa della legalità», conclude Galiano.