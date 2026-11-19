Il 29enne di Corigliano-Rossano è stato scarcerato dopo la decisione del Tribunale di Catanzaro. L’avvocato Aldo Zagarese aveva depositato una memoria con gli elementi raccolti nelle indagini difensive. La Dda aveva chiesto la conferma della misura

È stato scarcerato Antonio Emanuel Spina, 29enne di Corigliano-Rossano arrestato il 28 ottobre nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Ginestra”. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal difensore, l’avvocato Aldo Zagarese, annullando l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La notizia è stata comunicata il 19 novembre dal legale. Spina era detenuto nel carcere di Cosenza in esecuzione del provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

Secondo l’ipotesi della Direzione distrettuale antimafia, il giovane (accusato di associazione mafiosa) avrebbe svolto il ruolo di autista e uomo di fiducia di Salvatore Galluzzi, 50 anni, indicato dagli inquirenti come presunto boss, oltre a fare da intermediario nelle comunicazioni della presunta cosca rossanese.

La difesa ha contestato il quadro indiziario attraverso un’attività investigativa autonoma. Come riferisce Zagarese, sono stati ascoltati diversi testimoni e acquisiti elementi ritenuti utili alla ricostruzione dei fatti. Il materiale è stato sottoposto ai giudici mediante una memoria difensiva, nella quale il legale ha illustrato gli elementi a sostegno della posizione di Spina e le criticità attribuite all’impianto della misura cautelare.

Durante l’udienza, la pubblica ministera Stefania Paparazzo si è opposta alle richieste della difesa. Secondo quanto riportato nel comunicato, la magistrata ha contestato i contenuti delle investigazioni difensive, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della custodia in carcere.

Il collegio ha invece accolto le richieste del difensore, annullando l’ordinanza e disponendo la scarcerazione.