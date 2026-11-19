Trasporti pubblici, segnaletica e utilizzo della tassa di soggiorno sono le principali criticità emerse dall’ascolto di 68 operatori turistici di Corigliano-Rossano, condotto dal Dipartimento Turismo e Cultura di Fratelli d’Italia. Sulla base delle valutazioni raccolte, il partito propone di convocare un’assise pubblica sul turismo, con l’obiettivo di costruire un piano strategico condiviso.

L’attività rientra nel progetto “Miglioriamo Corigliano-Rossano”, avviato nella primavera scorsa. Fdi precisa che si tratta di un percorso di ascolto degli operatori e non di un sondaggio statistico.

Secondo i risultati diffusi dal partito, tutti i 68 soggetti interpellati considerano la mobilità pubblica scarsa o inesistente. In 61 segnalano una mancanza di trasparenza sull’utilizzo della tassa di soggiorno, mentre la segnaletica turistica ottiene una valutazione media di 1,3 su 5. Nessuno dei servizi esaminati, riferisce Fdi, raggiunge la sufficienza.

Dalle risposte emergono richieste di una programmazione degli eventi estesa oltre l’estate, pacchetti turistici integrati e una promozione capace di raggiungere un pubblico anche fuori dalla Calabria. Il Dipartimento richiama inoltre la necessità di potenziare i collegamenti, predisporre una mappa turistica funzionale e rendere trasparente l’impiego delle risorse dell’imposta di soggiorno.

Il confronto proposto è rivolto a strutture ricettive, ristoratori, titolari di lidi, imprese di servizi e associazioni. L’intenzione dichiarata è raccogliere esperienze e proposte, individuare priorità e tradurle in impegni verificabili per lo sviluppo turistico cittadino.

«Il partito non chiede deleghe, offre un veicolo», afferma Giuseppe F. Zangaro, responsabile del Dipartimento Turismo e Cultura di Fdi. «Vogliamo dare voce alle esigenze di chi opera quotidianamente nel settore e trasformarle in proposte concrete».

Zangaro annuncia l’impegno a portare le istanze degli operatori nelle sedi istituzionali regionali e nazionali e a promuovere collaborazioni anche oltre i confini provinciali e calabresi. Nella sua valutazione, il turismo richiede reti e collegamenti capaci di coinvolgere territori diversi.

La coordinatrice cittadina Dora Mauro sottolinea la necessità che il percorso trovi ascolto nelle istituzioni. «Il turismo non ha colore politico: è una risorsa strategica per l’intera comunità e richiede visione, programmazione, infrastrutture e servizi efficienti», dichiara.

L’assise viene quindi proposta come passaggio per elaborare una strategia insieme agli operatori e sottoporre alle istituzioni le priorità individuate dal comparto.