«Alla vigilia del Consiglio comunale convocato sui documenti contabili, ci auguriamo che il sindaco Antonio Barile chiarisca una volta per tutte la sua posizione rispetto all’immobile, di cui è proprietario, che secondo gli accertamenti tecnici non poteva essere classificato come unità collabente.

La questione riguarda l’Imu dovuta dal sindaco addirittura dal 2013, con un importo, secondo gli uffici Tecnico e di Ragioneria, di 5.058 euro per ogni anno. Si tratta di un punto delicato e dirimente, perché l’ammanco è di 65 mila euro, quindi non si può discutere in Consiglio comunale del conto consuntivo, se prima il sindaco non chiarisce se intenda pagare questa somma dovuta al Comune oppure no. Se non lo facesse, non potrebbe, per legge, svolgere il suo mandato».

Lo affermano, in una nota, le dieci liste del centrodestra che alle ultime elezioni comunali hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Marco Ambrogio, il quale non interviene nel merito per rispetto del suo ruolo di presidente del Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore.

«La vicenda – continuano le liste del centrodestra – obbliga a una valutazione delle responsabilità politiche del primo cittadino, che dovrebbe a questo punto dimettersi, a causa del suo silenzio di comodo. Gli amministratori comunali devono garantire la massima trasparenza, anzitutto – concludono – sulle proprie posizioni tributarie».