È un fatto gravissimo quello avvenuto nelle ultime ore a Cassano, dove sarebbe rimasto ferito Domenico Forastefano, padre di Pasquale e figura nota alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto vicino a contesti di criminalità organizzata radicati nel territorio.

Dalle prime informazioni, Forastefano si sarebbe recato autonomamente al pronto soccorso di Trebisacce, dove i sanitari, dopo una prima valutazione, lo avrebbero indirizzato all’ospedale di Rossano per ulteriori accertamenti.

Durante il tragitto, però, l’uomo si sarebbe allontanato a bordo della propria auto, facendo perdere le proprie tracce. Non si conosce al momento la natura delle ferite riportate, né le circostanze in cui sarebbero state inferte.

Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire l’accaduto e chiarire se si tratti di un’aggressione o di un altro episodio riconducibile ad ambienti criminali. Le notizie restano al momento frammentarie.