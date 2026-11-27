Le carte della Procura di Caltanissetta sul caso De Gennaro sono un viaggio nel tempo. Nella tappa del 1989 i pm nisseni contestano all’ex capo della polizia e dei servizi segreti di aver gestito in maniera anomala il ritorno in Italia di Totuccio Contorno, uno dei pentiti chiave nel maxi processo contro Cosa Nostra. Il collaboratore di giustizia, che si riteneva «abbandonato dallo Stato» era rientrato in Sicilia e aveva decido si riarmarsi. De Gennaro, all’epoca investigatore di punta nelle indagini antimafia, lo aveva contattato – lo dimostrano le intercettazioni isolate da una cabina telefonica nei pressi del covo del pentito – senza avvertire per tempo le autorità. Ne segue uno scontro con la magistratura che si chiude con l’arresto di Contorno a San Nicola L'Arena, nel mese di giugno 1989.

Dopo quel blitz, una serie di lettere anonime firmate da un sedicente appartenente alle forze dell'ordine e contrassegnate dalla dicitura "il Corvo di Palermo" cominciarono a circolare tra magistrati, cancellerie e organi di stampa. Gli anonimi denunciavano con dovizia di dettagli l'esistenza di un'operazione sotterranea e illegale gestita da Gianni De Gennaro e Arnaldo La Barbera per far rientrare clandestinamente Contorno in Sicilia al fine di sterminare i Corleonesi.

Le missive contenevano pesanti attacchi non solo verso i vertici della Polizia, ma anche accuse infamanti e fuorvianti all'indirizzo di Giovanni Falcone, ipotizzando una sua presunta e falsa complicità nel rientro del pentito. La Procura di Caltanissetta rileva come l'incendio di veleni innescato dal "Corvo" avesse l'obiettivo primario di destabilizzare la gestione dei collaboratori e di isolare Falcone all'interno del Palazzo di Giustizia.

Nel carteggio cartaceo misteriosamente sottratto a De Gennaro e successivamente recuperato nel 2024 dai Carabinieri del Ros, gli inquirenti hanno rinvenuto ben 102 articoli di stampa dell'epoca e un appunto autografo di cinque pagine redatto dal magistrato Alberto Di Pisa – che fu, suo malgrado, uno dei protagonisti della vicenda del Corvo – per il Csm. Le annotazioni a margine apposte a pugno da De Gennaro dimostrerebbero come l'ex prefetto avesse conservato per decenni la memoria difensiva personale su quella vicenda, temendo che la riapertura dei fascicoli potesse far riemergere le responsabilità della catena di comando.

Il fallito attentato all'Addaura e le "menti raffinatissime"

Il 21 giugno 1989, a meno di un mese dall'arresto di Contorno e in pieno clima di veleni per le lettere del Corvo, venne sventato il gravissimo attentato all'Addaura: un sasso imbottito di tritolo collocato sulla scogliera adiacente alla villa affittata da Giovanni Falcone. Falcone stesso, nell'imminenza dei fatti, maturò l'incrollabile convinzione che l'attacco fosse stato orchestrato con il concorso di "menti raffinatissime" annidate all'interno di apparati deviati dello Stato.

La Procura di Caltanissetta sottolinea il nesso temporale e causale che lega la vicenda Contorno all'Addaura.

Prima la gestione opaca del collaboratore aveva creato una frattura insanabile tra Falcone e la compagine investigativa romana (va detto però che Falcone continuò a collaborare con De Gennaro anche dopo il caso Contorno), poi gli scritti del Corvo avevano esposto e delegittimato il magistrato. Infine l'attentato sulla scogliera che rappresentò il tentativo di eliminare un giudice che si era rifiutato di avallare operazioni esterne e fuori dal controllo della giurisdizione.

Le perizie balistiche e la manipolazione delle armi

Un altro tassello che i pm di Caltanissetta evidenziano e che è emerso dalla rilettura degli atti riguarda il destino delle armi sequestrate nel covo di San Nicola L'Arena il 26 maggio 1989. Le deposizioni di Gioacchino Genchi – all’epoca poliziotto, poi consulente delle procure e oggi avvocato – e la disamina dei verbali dell'epoca hanno rivelato quella che viene considerata una clamorosa anomalia nelle perizie balistiche.

Per assicurare, è l’ipotesi, a Salvatore Contorno un trattamento giudiziario di estremo favore — permettendogli di superare l'accusa di associazione mafiosa ed evitare condanne per i delitti di sangue della primavera 1989 — le armi sottoposte a sequestro furono fatte sparare artificialmente all'interno di vasche di sabbia da personale di polizia. Questa manipolazione alterò i solchi e le striature sui proiettili, rendendo impossibile la comparazione con i bossoli repertati sui luoghi degli omicidi avvenuti a Palermo nei mesi precedenti.

Un'operazione di copertura pensata – per gli investigatori – per garantire la totale impunità del collaboratore e preservare la tenuta della narrazione ufficiale. Un altro tassello in una storia in cui le domande aperte sono tantissime. Domande alle quali Contorno non potrà rispondere perché – ha chiarito in questi giorni il suo legale Salvino Greco – è in condizioni di salute molte precarie. (3. Continua)