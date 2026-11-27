Il Consiglio comunale di Castiglione Cosentino ha approvato all’unanimità una mozione sull’autonomia differenziata presentata dal gruppo di minoranza. Maggioranza e opposizione chiedono che il trasferimento di ulteriori competenze alle Regioni sia accompagnato da risorse adeguate e che i Comuni possano valutarne le conseguenze sui servizi. A riferire l’esito del voto è il consigliere comunale Francesco Librandi.

La mozione dedica particolare attenzione al diritto alla salute. Per la Calabria richiama il piano di rientro sanitario, la carenza di personale e le difficoltà delle famiglie che si spostano fuori regione per ricevere cure specialistiche. Il rischio indicato dal Consiglio è che, senza strumenti per compensare le differenze di risorse tra i territori, le Regioni con maggiore capacità finanziaria possano rafforzare i propri servizi mentre per le altre diventi più difficile garantire cure altrettanto tempestive.

Da qui la richiesta di finanziare adeguatamente il Servizio sanitario nazionale, definire e finanziare integralmente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e rafforzare i meccanismi di solidarietà tra Regioni.

Sul ruolo dei Comuni, il documento richiama l’articolo 2, comma 1, della legge 86 del 2024, nel passaggio dedicato alla consultazione degli enti locali quando una Regione chiede ulteriori forme di autonomia. Per il Consiglio di Castiglione Cosentino, questo significa poter conoscere le proposte, discuterle in aula e rappresentare le esigenze dei residenti, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne. «L’autonomia non può venire prima dell’uguaglianza dei diritti», si legge nella nota firmata da Librandi.