Primo appuntamento il 1° dicembre dalle 16 alle 20, tra spazio, coding e doposcuola popolare. Il progetto coinvolge Comune, nove enti del Terzo settore e CSV Cosenza

Attività gratuite per bambini, giovani, adulti e anziani, laboratori e sportelli di ascolto: il Centro sociale Dattoli di Rende avvia il nuovo percorso con quattro Open Day a dicembre. Il primo è in programma martedì 1° dicembre, dalle 16 alle 20, con attività dedicate all’osservazione dello spazio, dimostrazioni di coding, presentazione del doposcuola popolare e brevi sessioni formative.

Il programma è stato illustrato il 26 novembre, durante l’incontro dedicato al rilancio della struttura e al ruolo dei centri di aggregazione nella vita dei quartieri. L’iniziativa nasce dalla coprogettazione tra il Comune di Rende e nove enti del Terzo settore, con il supporto del CSV Cosenza.

La rete comprende Arci Cosenza, ISAS, Banco Alimentare Calabria, Auser Rende – Università Popolare della Libera Età, Centro Studi Lilio, Anziani Calabria Coordinamento regionale APS ETS, Informatici Senza Frontiere, Confluenze e Ars Enotria. Le associazioni lavoreranno insieme per proporre servizi e occasioni di incontro agli abitanti del quartiere e dell’intera città.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessora al Welfare Daniela Ielasi, che ha ripercorso le fasi del progetto, il sindaco Sandro Principe e la presidente del CSV Cosenza Rachele Celebre, soffermatasi sul ruolo del Centro servizi nella costruzione delle relazioni tra le realtà coinvolte.

Dopo il primo appuntamento, gli Open Day proseguiranno il 9 dicembre con dimostrazioni di cucina locale, giochi di gruppo, carte, scacchi e animazione musicale. Il 14 dicembre sarà dedicato allo spazio salute, all’orientamento verso i servizi socioassistenziali e agli incontri con gli operatori del Terzo settore. Il 18 dicembre, infine, il programma comprenderà cortometraggi, letture ad alta voce, human library e teatro.

Il Centro Dattoli prevede un’apertura di cinque giorni su sette. Le mattine saranno dedicate agli sportelli di ascolto e orientamento, mentre i laboratori si concentreranno soprattutto nel pomeriggio; nel fine settimana sono previsti eventi. Il calendario settimanale sarà pubblicato da gennaio 2027.

Gli Open Day serviranno anche a raccogliere indicazioni sulle esigenze dei partecipanti. I cittadini possono suggerire giorni e orari per laboratori e servizi compilando il modulo predisposto dalle associazioni.