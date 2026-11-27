Il futuro dei servizi sanitari territoriali di Cariati finisce al centro di una dura presa di posizione del Nursind Cosenza, che chiede all'Azienda sanitaria provinciale di fare chiarezza sulle ipotesi di riorganizzazione che riguarderebbero la Casa della Comunità, l'Ospedale di Comunità e i servizi di Medicina. Il sindacato teme possibili ridimensionamenti delle strutture, fino alla loro trasformazione o soppressione, e avverte che, in assenza di risposte e garanzie, è pronto a proclamare lo stato di agitazione del personale.

La Segreteria territoriale ha inviato una richiesta urgente di chiarimenti al commissario straordinario dell'Asp di Cosenza, ai direttori sanitario e amministrativo aziendali, ai responsabili delle strutture e dei servizi interessati.

Alla base dell'iniziativa ci sono diverse segnalazioni e indiscrezioni provenienti da ambienti aziendali, secondo le quali sarebbero allo studio alcune ipotesi di riorganizzazione dell'Ospedale di Comunità. Tra queste, un possibile accorpamento con le attività Rsa, una diversa collocazione o medicalizzazione dei servizi all'interno del presidio di Cariati e, secondo alcune voci, persino la soppressione della struttura.

La stessa organizzazione sindacale precisa che, allo stato, si tratta di informazioni non formalizzate, sulle quali ritiene indispensabile ottenere «un'immediata e inequivocabile smentita oppure una puntuale conferma da parte dei vertici aziendali».

Il nodo degli investimenti Pnrr e della programmazione sanitaria

Uno degli aspetti sollevati dal Nursind riguarda la coerenza di eventuali modifiche organizzative con gli investimenti pubblici destinati al potenziamento della sanità territoriale. Il sindacato richiama in particolare la Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede risorse per le Case della Comunità, attraverso l'investimento M6C1 I1.1, e per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e degli Ospedali di Comunità, attraverso l'investimento M6C1 I1.3.

Viene inoltre richiamato il decreto ministeriale 23 maggio 2022, numero 77, che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, oltre al decreto della Regione Calabria numero 11462 del 29 giugno 2026, relativo all'approvazione dei modelli organizzativi delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità dell'Asp di Cosenza, ai fini del raggiungimento degli obiettivi Pnrr.

Per il Nursind, qualsiasi eventuale riorganizzazione deve essere preventivamente verificata sotto il profilo normativo, programmatorio, economico e finanziario. Il sindacato considera inaccettabile che strutture realizzate o programmate proprio nell'ambito di un percorso di potenziamento dell'assistenza territoriale possano essere «depotenziate, svuotate delle proprie funzioni o soppresse» senza una valutazione documentata della compatibilità con gli obiettivi regionali e nazionali.

La contraddizione con il progetto del Pronto Soccorso

A rafforzare le preoccupazioni dell'organizzazione sindacale è anche quanto sta accadendo sul fronte dell'assistenza ospedaliera. Il Nursind ricorda infatti la deliberazione dell'Asp di Cosenza numero 836 del 17 giugno 2026, con la quale è stata disposta la trasformazione del Punto di Primo Intervento di Cariati in Pronto Soccorso.

Richiamata anche la manifestazione di interesse pubblicata dall'Asp il 4 giugno 2026, rivolta a medici, infermieri e operatori sociosanitari disponibili a prestare servizio nello stabilimento sanitario di Cariati.

Secondo il sindacato, questi provvedimenti delineano una prospettiva di rafforzamento dei servizi e della presenza di personale nel territorio, che rischierebbe di entrare in contraddizione con eventuali contemporanee decisioni di ridimensionamento di altre strutture territoriali.

«Il territorio di Cariati e dell'intero comprensorio ionico necessita di maggiori servizi, non di ulteriori riduzioni dell'offerta sanitaria», sottolinea il Nursind, che chiede una programmazione complessiva e il coinvolgimento preventivo delle rappresentanze sindacali.

L'organizzazione vuole inoltre conoscere lo stato effettivo di attuazione della deliberazione sul Pronto Soccorso, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio, alla dotazione organica e alla sua concreta operatività, oltre alle procedure successive alla manifestazione di interesse per l'assegnazione e l'impiego del personale.

La tutela dei lavoratori e le criticità nelle strutture

La vertenza non riguarda soltanto l'assetto dei servizi, ma anche il futuro professionale degli operatori attualmente impegnati nelle strutture di Cariati. Infermieri, Oss e altro personale sanitario e sociosanitario, secondo il Nursind, non possono essere lasciati in una condizione di incertezza rispetto alle prospettive lavorative.

In caso di modifiche organizzative, il sindacato chiede garanzie precise sul mantenimento dei livelli occupazionali, sulla salvaguardia delle professionalità e delle competenze acquisite, sulla trasparenza dei criteri per eventuali ricollocazioni e assegnazioni e sul rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle mansioni previste.

Viene inoltre rivendicato il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali e la garanzia della continuità dei servizi e della qualità dell'assistenza.

«Il personale non può diventare lo strumento attraverso il quale si compensano carenze di programmazione o difficoltà organizzative aziendali», è la posizione espressa nella lettera.

A queste preoccupazioni si aggiungono alcune criticità segnalate direttamente dagli operatori. In particolare, il Nursind denuncia la mancata o insufficiente attivazione del servizio di pulizia nei reparti e la persistente carenza di divise per il personale.

Problemi che, secondo il sindacato, non sono affatto secondari, perché incidono sulla dignità professionale dei lavoratori, sull'igiene degli ambienti, sulla sicurezza e sulla qualità dell'assistenza garantita agli utenti. Da qui la richiesta all'Asp di intervenire tempestivamente, assicurando condizioni organizzative, igieniche e logistiche adeguate e il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Le nove richieste all'Asp e l'ultimatum di sette giorni

Il Nursind ha formalizzato nove richieste alla Direzione aziendale. In primo luogo vuole sapere se esistano progetti, proposte, disposizioni o ipotesi riguardanti la chiusura, l'accorpamento, la trasformazione o il ridimensionamento dell'Ospedale di Comunità, dei servizi di Medicina e della Casa della Comunità di Cariati.

Chiede inoltre chiarimenti sull'eventuale integrazione con strutture Rsa e sulle motivazioni normative, programmatorie ed economiche che potrebbero sostenerla. Al centro della richiesta anche la conferma della volontà aziendale di garantire la continuità e il potenziamento delle due strutture territoriali, nel rispetto dei modelli organizzativi approvati e degli obiettivi Pnrr.

Il sindacato vuole ricevere copia degli atti di programmazione, delle deliberazioni, delle disposizioni organizzative e degli eventuali progetti di riorganizzazione. Chiede inoltre garanzie sulle ricadute occupazionali e professionali, chiarimenti sulla manifestazione di interesse del 4 giugno e sullo stato di attuazione del Pronto Soccorso.

Completano le richieste l'intervento urgente per ripristinare regolarmente i servizi di pulizia e assicurare la fornitura delle divise, oltre alla convocazione di un incontro con le organizzazioni sindacali per affrontare tutte le criticità e acquisire impegni precisi da parte dell'Azienda.

La Segreteria territoriale pretende un riscontro scritto e circostanziato entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della comunicazione e la convocazione di un incontro urgente nello stesso termine.

In caso di mancata risposta o di iniziative di chiusura, accorpamento o ridimensionamento non adeguatamente motivate e condivise, il Nursind annuncia che attiverà tutte le iniziative sindacali previste, a partire dalla proclamazione formale dello stato di agitazione del personale interessato.

La lettera si chiude con una precisazione: l'obiettivo, viene spiegato, non è alimentare polemiche o contrapposizioni con l'amministrazione, ma ottenere «chiarezza, trasparenza e responsabilità» nelle decisioni sul futuro della sanità territoriale.

«La salute dei cittadini e la tutela dei lavoratori non possono essere sacrificate da decisioni organizzative prive di un confronto trasparente e di una programmazione adeguata», scrive il sindacato, che conclude con un monito: «La sanità territoriale è un bene comune e deve essere rafforzata, non impoverita».

La comunicazione è firmata dal segretario aziendale Nursind Cosenza per Cariati, Corigliano-Rossano e San Giovanni in Fiore, Nicodemo Capalbo.