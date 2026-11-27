Appuntamento alle 18.30 tra prevenzione, reti di protezione e percorsi di autonomia. Spazio all’esperienza della Bottega del dono e al lavoro di sartoria

La prevenzione della violenza contro le donne, il riconoscimento dei segnali di abuso e le possibilità di chiedere aiuto saranno al centro di un incontro alla Fornace di Trebisacce, alle 18.30. L’iniziativa propone un confronto tra diritto, cultura, arte e testimonianze, con attenzione al ruolo delle istituzioni e della comunità.

Tra i contributi previsti figura quello di “Mondilab – La Bottega del dono”, realtà impegnata nell’accoglienza delle donne vittime di violenza e nella costruzione di percorsi di autonomia attraverso il lavoro di sartoria.

Le creazioni delle partecipanti saranno parte del racconto delle loro esperienze e del percorso verso l’indipendenza. Il lavoro sartoriale diventa così uno degli strumenti attraverso i quali affrontare il tema delle opportunità e della ricostruzione della propria vita.