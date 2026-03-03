Il Tribunale di Cosenza ha assolto Francesco Mazzei dall’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. La sentenza è stata pronunciata alla pubblica udienza del 27 febbraio 2026: il giudice Maria Teresa Castiglione ha disposto l’assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste». Le motivazioni saranno depositate entro 60 giorni.

Il procedimento nasce da fatti risalenti al 14 giugno 2018. Mazzei era imputato del reato di evasione, perché, secondo la contestazione, essendo sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in forza di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro il 17 dicembre 2015, si sarebbe allontanato dal luogo di detenzione domiciliare. L’imputato è difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese.