«Da oggi inizia una fase nuova, che ci vedrà impegnati sin dal primo giorno a lavorare con serietà, presenza e responsabilità per il bene di Villapiana». Sono le prime parole pronunciate dalla neo sindaca Mariolina De Marco dopo la vittoria elettorale che ha consegnato alla lista “Villapiana Sarà” la guida del Comune jonico.

Un’affermazione netta, costruita con oltre 400 voti di vantaggio rispetto alla lista avversaria, che segna anche un passaggio storico per la comunità di Villapiana: per la prima volta sarà una donna a ricoprire la carica di sindaco.

La coalizione guidata da De Marco si è imposta al termine di una campagna elettorale intensa e fortemente radicata sul territorio, fondata — spiegano i sostenitori — sull’ascolto diretto dei cittadini e su un progetto politico “civico, inclusivo e partecipato”.

«Provo una soddisfazione enorme e una profonda gratitudine verso tutti i cittadini che hanno creduto in noi e nel nostro progetto» ha dichiarato la neo prima cittadina. «Questa vittoria appartiene all’intera comunità villapianese».

Il nuovo Consiglio comunale sarà composto dagli eletti della lista “Villapiana Sarà”: Domenico Filardi, Giuseppe Tiripicchio, Rosa Francomano, Simona Iannuzzi, Giacomo Pucciano, Lorenza Pastore, Gabriele Pittelli e Natasha Motta.

Secondo quanto annunciato dal gruppo vincente, il lavoro amministrativo coinvolgerà però l’intera squadra che ha preso parte alla campagna elettorale, anche al di fuori degli eletti, con l’obiettivo di mantenere una struttura politica e amministrativa partecipata.

Nella mattinata successiva allo scrutinio, Mariolina De Marco ha fatto il suo primo ingresso nella sede comunale insieme ai componenti della lista, incontrando dipendenti e uffici dell’ente per avviare il confronto operativo sui primi dossier amministrativi.

Tra i punti sottolineati dalla neo sindaca anche la volontà di affrontare le difficoltà economiche e organizzative dell’ente attraverso un lavoro condiviso. «Saremo un’amministrazione aperta all’ascolto, al dialogo e alla partecipazione, perché crediamo che solo insieme si possano affrontare le sfide che attendono il nostro Comune» ha aggiunto De Marco. «Ci metteremo al lavoro immediatamente, con umiltà ma anche con grande determinazione, per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini».