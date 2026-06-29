La situazione è in continua evoluzione e non si esclude che possa rendersi necessario l’impiego di mezzi aerei

Un vasto incendio è divampato stamattina a Zumpano, in località San Michele, dove le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dal vento, si stanno rapidamente propagando. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di contenimento del rogo, ma al momento l’incendio risulta ancora attivo. A codiuvare le operazioni di spegnimento anche personale di Calabria Verde e il sindaco Fabrizio Fabiano.

Secondo le prime informazioni raccolte, il fronte del fuoco avrebbe ormai raggiunto le vicinanze di alcune abitazioni, destando forte preoccupazione tra i residenti. Le fiamme avrebbero inoltre superato un costone, propagandosi verso la zona di Motta, con il rischio di un ulteriore ampliamento dell’area interessata. La situazione è in continua evoluzione e non si esclude che possa rendersi necessario l’impiego di mezzi aerei qualora le condizioni operative da terra non fossero sufficienti a fermare l’avanzata del rogo.

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