Le fiamme hanno minacciato un’area dove erano parcheggiati circa 150 veicoli. Fondamentale il lavoro dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri

Dieci auto, soprattutto Suv, sono state coinvolte nell’incendio divampato nella notte nel piazzale di una concessionaria in località Cona Tarsia. Le fiamme hanno minacciato un’area dove erano parcheggiati circa 150 veicoli, ma il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si estendesse all’intero parco auto.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Rende e Castrovillari, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

La concessionaria dispone di un piazzale di circa mille metri quadrati, all’interno del quale erano presenti circa 150 autovetture, sia nuove sia usate.

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri delle Stazioni di San Marco Argentano e Terranova da Sibari, per gli adempimenti di competenza.