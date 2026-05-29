Il nuovo Commissariato di Diamante si prepara ad accogliere Antonio Sapio, dirigente in arrivo dalla Questura di Novara. Un trasferimento che il sindaco di Cosenza Franz Caruso saluta come un motivo di orgoglio per la Calabria e come un segnale importante per il rafforzamento della sicurezza nell’alto Tirreno cosentino.

Per Caruso, la scelta di affidare a Sapio il costituendo presidio di Polizia rappresenta un riconoscimento al percorso professionale e umano di un dirigente che, nel corso della sua carriera, ha saputo distinguersi per equilibrio, competenza e senso delle istituzioni.

Caruso: «Sapio esempio autentico di uomo dello Stato»

Il sindaco di Cosenza esprime apprezzamento per il nuovo incarico affidato ad Antonio Sapio, sottolineando il valore della sua esperienza e il significato del ritorno in Calabria.

«Il trasferimento del commissario Antonio Sapio dalla Questura di Novara al costituendo Commissariato di Diamante rappresenta motivo di orgoglio per la nostra terra e per l’intera Calabria. Si tratta di un riconoscimento prestigioso per un uomo dello Stato che, nel corso della sua brillante carriera, ha dimostrato competenza, equilibrio, rigore istituzionale e straordinarie qualità umane».

Caruso rivolge al commissario gli auguri di buon lavoro e collega la sua nomina alla nascita di un presidio considerato strategico per il territorio.

Il Commissariato di Diamante come presidio per l’alto Tirreno

Il primo cittadino manifesta «grande apprezzamento» anche per la realizzazione del Commissariato di Diamante, definendolo un presidio atteso e necessario per rafforzare la presenza dello Stato nell’area dell’alto Tirreno cosentino.

«L’apertura del nuovo Commissariato rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le esigenze delle comunità locali e una risposta importante alle istanze di legalità e tutela dei cittadini. Avere alla guida di questa nuova struttura un dirigente preparato e competente come Antonio Sapio è motivo di ulteriore fiducia».

Il riferimento è al ruolo che il nuovo ufficio potrà svolgere in un territorio attraversato da esigenze crescenti di controllo, prevenzione e vicinanza istituzionale alle comunità.

«Autorevolezza e umanità»

Nel suo intervento, Franz Caruso richiama anche il profilo personale di Sapio, ricordandone il percorso alla Digos e alla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Novara.

«Antonio, giovane dirigente della Digos e della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Novara, ha sempre interpretato il proprio ruolo con alto senso delle istituzioni, spirito di servizio e profonda dedizione verso i cittadini. Figlio di un mio carissimo amico, è una persona di grande spessore morale, che ha saputo coniugare autorevolezza e umanità, incarnando pienamente i valori più autentici dello Stato».

Parole che uniscono il riconoscimento istituzionale alla stima personale, nel segno di un incarico che riporta Sapio nella sua terra.

Legalità e sicurezza per Diamante

Caruso guarda infine al ruolo che il nuovo Commissariato potrà assumere per Diamante e per l’intero comprensorio.

«Sono certo che, sotto la sua guida, il nuovo Commissariato di Diamante diventerà un presidio fondamentale di legalità, sicurezza e vicinanza al territorio. Ad Antonio rivolgo il mio più affettuoso saluto e gli auguri più sinceri di buon lavoro per questo importante incarico che segna anche un significativo ritorno nella sua terra».