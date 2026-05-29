Il legame tra San Francesco di Paola, la Calabria e la memoria delle comunità torna al centro di un progetto culturale ed editoriale pensato per unire fede, arte e valorizzazione territoriale. Sabato 6 giugno 2026, alle 11, il Museo Multimediale San Francesco di Paola ospiterà la conferenza stampa di Patrimoni d’Arte per la presentazione del progetto “San Francesco da Paola — Amore e carità nel cammino verso Dio”.

L’iniziativa nasce in occasione dei festeggiamenti per il 610° anniversario della nascita di San Francesco ed è patrocinata da UNPLI, dal Comune di Paola e dalla Pro Loco di Paola.

San Francesco di Paola, un progetto tra devozione e identità

Il progetto si propone come un’occasione di approfondimento culturale e spirituale attorno alla figura del Santo Patrono della Calabria. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico, religioso e identitario legato a San Francesco, rafforzando al tempo stesso il ruolo di Paola come luogo simbolo di devozione e memoria collettiva.

La conferenza stampa sarà anche un momento di incontro tra istituzioni civili, culturali e religiose, chiamate a testimoniare il valore dell’iniziativa per il territorio e per le comunità che continuano a riconoscersi nel messaggio del Santo.

L’opera editoriale con le illustrazioni di Maurizio Carnevali

Nel corso dell’evento sarà presentato il progetto editoriale, arricchito dalle illustrazioni originali del maestro calabrese Maurizio Carnevali e dalla prefazione del professor Luigi Mariano Guzzo, docente di Diritto e Religione e Diritto Canonico all’Università di Pisa.

L’opera nasce come strumento di racconto e trasmissione, capace di coniugare linguaggio artistico, dimensione storica e riflessione religiosa. Un percorso che punta a rendere accessibile e vivo il patrimonio spirituale di San Francesco da Paola, soprattutto per le nuove generazioni.

Gli interventi istituzionali e culturali

Alla presentazione prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale e religioso. Sono previsti gli interventi del sindaco di Paola Roberto Perrotta, del correttore provinciale dei Minimi di San Francesco di Paola M.R.P. Bottino, del consigliere regionale Orlandino Greco, presidente della Consulta dei Calabresi nel mondo e presidente della Prima Commissione Affari istituzionali, e di Francesco Aloia, delegato ai rapporti con il Santuario di Paola.

Interverranno inoltre il presidente regionale UNPLI Filippo Capellupo, il presidente del comitato provinciale UNPLI di Cosenza Antonello Grosso La Valle, il presidente della Pro Loco di Paola Marcello Lamberti, il presidente UNESCO di Gioiosa Jonica Nicodemo Vitetta, il professor Luigi Mariano Guzzo, il maestro Maurizio Carnevali e il presidente di Patrimoni d’Arte Peter Masi.

Masi: «Un dono per le comunità locali»

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Peter Masi, presidente di Patrimoni d’Arte.

«Siamo profondamente orgogliosi di dare alla luce questo progetto editoriale, un’opera che nasce da un atto di amore e di profonda valorizzazione per le nostre radici. Celebrare il Santo Patrono della Calabria significa accendere un riflettore sull’immenso patrimonio storico, artistico e identitario che la sua figura continua a generare. Questa iniziativa, resa possibile grazie al contributo dei Comuni e degli enti coinvolti, vuole essere un dono per le comunità locali e un ponte per tramandare alle future generazioni una memoria collettiva fatta di fede, arte e storia».