La Pallavolo Rossano arriva all’ultima fermata della stagione con un sogno ancora vivo: conquistare la Serie B. Domani, sabato 30 maggio, alle 19, nella palestra comunale di via San Francesco di Sales a Reggio Calabria, le ragazze di coach Luigi Zangaro affronteranno la Puliservice Reggio Calabria nella decisiva gara 3 della finale playoff.

Una partita secca, senza margini d’errore, che vale un’intera stagione. Dopo il successo in gara 2 davanti al pubblico del palazzetto di Viale Sant’Angelo, le gialloblù hanno rimesso tutto in equilibrio e ora si giocheranno la promozione lontano da casa, contro una squadra esperta, profonda e costruita per vincere.

Pallavolo Rossano, a Reggio l’ultima sfida per la Serie B

Arrivati a questo punto, la tecnica non basta più. Servono lucidità, gestione della pressione, nervi saldi e capacità di restare dentro la partita anche nei momenti più difficili. Ogni punto peserà come una stagione intera, ogni pallone potrà spostare l’inerzia della finale.

Rossano, però, ha già dimostrato di saper reagire. Lo ha fatto nella seconda sfida della serie, quando davanti a un palazzetto gremito ha saputo trasformare la spinta del pubblico in energia, ribaltando una situazione complicata con carattere, ordine e grande forza mentale.

Quella vittoria ha lasciato un messaggio chiaro: la squadra è viva, crede nella promozione e non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio ora.

Gara 3 contro Puliservice, dettagli e nervi saldi faranno la differenza

Quella di sabato sarà la quarta sfida in poco più di due mesi tra Pallavolo Rossano e Puliservice Reggio Calabria. Le due squadre ormai si conoscono bene e proprio per questo la gara rischia di decidersi sui dettagli: una ricezione precisa, una difesa in più, una scelta lucida nei momenti caldi, un errore evitato quando la pressione diventa altissima.

Durante la settimana, lo staff tecnico rossanese ha lavorato soprattutto sull’equilibrio mentale e sulla gestione delle emozioni. A fine stagione non serve strafare dal punto di vista fisico: bisogna arrivare freschi, concentrati e pronti ad assorbire i momenti negativi che inevitabilmente una finale porta con sé.

La Puliservice resta una formazione di grande valore. Una squadra fisica, esperta, sostenuta da un pubblico caldo e passionale, pronta a sfruttare il fattore campo per chiudere la serie davanti ai propri tifosi.

Rossano non parte battuta

Le gialloblù, però, hanno già dimostrato durante l’anno di poter competere con chiunque. Hanno conquistato la Coppa Calabria proprio sul parquet reggino, sono arrivate a un passo dalla Supercoppa del Sud e, soprattutto, sono cresciute giornata dopo giornata fino a diventare una squadra vera.

Per provare a salire in Serie B servirà la migliore versione possibile della Pallavolo Rossano: quella compatta, affamata, capace di soffrire e di non disunirsi quando la partita si complica.

Servirà la stessa fame vista in gara 2. Servirà la capacità di restare unite, di parlarsi, di difendere ogni pallone e di trasformare la pressione in coraggio.

I tifosi rossanesi pronti a seguire la squadra

Anche a Reggio Calabria le gialloblù non saranno sole. Al seguito della squadra è attesa una presenza importante di tifosi rossanesi, pronti a sostenere le proprie beniamine in una delle partite più importanti degli ultimi anni per il volley cittadino.

Il pubblico di casa sarà inevitabilmente predominante, ma in una gara così il fattore campo conta fino a un certo punto. Quando la posta in palio è la promozione, a fare la differenza sono personalità, cuore e capacità di reggere l’urto emotivo.

Per la Pallavolo Rossano è il momento della verità. Una stagione intera si concentra in una sera, in una palestra, in una partita che può cambiare il futuro del club.