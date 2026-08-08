Litiga con un gruppo di ciclisti, li investe con l'auto. Poi torna indietro e li investe ancora. Quattro ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata, a Lanzo Torinese (Torino), oggi sabato 8 agosto. A quanto si apprende i carabinieri indagano per tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, alla guida di un’auto, avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi probabilmente legati alla viabilità.

Secondo la versione che avrebbero fornito sul posto alcuni testimoni, dopo la discussione l'automobilista avrebbe investito i ciclisti in seguito sarebbe tornato indietro investendoli nuovamente. L'esatta dinamica dell'accaduto è comunque ancora al vaglio dei carabinieri pronti ad analizzare anche i filmati delle telecamere eventualmente presenti in zona.

Subito dopo l’accaduto, l'automobilista si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Saranno svolti accertamenti di natura tossicologica nei confronti dell'uomo. Sul posto, dopo l'incidente, sono intervenuti anche il 118 di Azienda Zero con diverse ambulanze e l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. Due pazienti sono stati trasportati in elicottero al Cto, altri due sono stati trasportati al Giovanni Bosco in codice giallo: hanno riportato diversi traumi e fratture.