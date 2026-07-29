Ottantacinque ombrelloni, 77 sedie e 22 tra gonfiabili e giochi da spiaggia sono stati rimossi dalle spiagge libere di Isola Capo Rizzuto perché lasciati incustoditi oltre il tramonto. L’operazione congiunta della Guardia costiera e della Polizia locale si è conclusa alle prime luci dell’alba.

I controlli hanno interessato circa 20mila metri quadrati di litorale nelle località Spiaggia Grande di Capo Rizzuto, Selene, Le Castella, Spiaggia dei Saraceni e Le Cannella. Le aree occupate sono state restituite alla libera fruizione dei bagnanti.

L’intervento è stato eseguito dal personale della Capitaneria di porto di Crotone in servizio presso il presidio stagionale di Le Castella e dagli agenti della Polizia locale di Isola Capo Rizzuto. L’obiettivo era contrastare l’occupazione impropria del demanio marittimo da parte di chi lascia stabilmente le attrezzature sull’arenile per assicurarsi un posto vicino alla battigia.

La Polizia locale ha operato per gli aspetti relativi alla gestione comunale del demanio, mentre la Guardia costiera è intervenuta nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, condotta lungo l’intera fascia costiera.

Le attrezzature rimosse sono state sottoposte a sequestro amministrativo e affidate al Servizio manutentivo del Comune di Isola Capo Rizzuto.