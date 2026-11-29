«È un argomento che mi ferisce profondamente. Sono tre anni che neanche rispondono più ai miei messaggi». C’è un velo di tristezza negli occhi di Salvatore Borsellino. La sua energia e quel coraggio che da sempre lo contraddistinguono lasciano il passo, all’improvviso, a un’espressione di evidente dolore. La mano portata sul mento, quasi a coprire la bocca. La volontà di non rispondere e, infine, la scelta di spiegare.

È un momento di forte emozione quello che “Perfidia” ha offerto nella puntata dedicata alla morte di Gianni De Gennaro.

La conduttrice e analista politica Antonella Grippo ha condotto con piglio incisivo un confronto su complessi fatti di cronaca italiana, coinvolgendo due voci di primo piano: Antonio Ingroia e Salvatore Borsellino. Fedele alla promessa fatta in apertura: «Non saccheggeremo le spoglie di Gianni De Gennaro, in nome della spiritualità laica che ci guida».

La frattura con i figli di Paolo: «Non rispondono ai miei messaggi»

Salvatore Borsellino, sul finire della trasmissione andata in onda su LaC venerdì 27 novembre, ha toccato il tema più doloroso: la rottura dei rapporti con i nipoti, i figli di Paolo Borsellino.

Alla domanda sulle ragioni di queste divergenze, ormai pubbliche, Salvatore ha mostrato inizialmente una certa ritrosia: «Se si riferisce ai problemi tra me e i miei nipoti, è un argomento del quale preferisco non parlare, perché mi ferisce profondamente». Poi si è fermato un momento e ha scelto di raccontare ciò che solo in rare occasioni aveva reso noto.

«Tutto nasce dalla diversa posizione processuale tra me e la famiglia di Paolo. Questo – ha rimarcato Borsellino – ha portato i miei nipoti ad interrompere completamente i rapporti con me. Sono tre anni che neanche rispondono più ai miei messaggi. Di solito preferisco non parlarne, così come preferisco non intervenire sulle loro affermazioni. Le nostre linee processuali sono completamente diverse: loro seguono le piste del generale Mori, io sono completamente contrario. Ciò ha portato a queste divergenze, anche se alla fine entrambi cerchiamo la verità. Ma abbiamo delle posizioni che sono inconciliabili».

L'agenda rossa è la "scatola nera" della strage e «Mori sa dov'è»

Il punto fondamentale, per Borsellino, è l’agenda rossa, quella che lui definisce «la scatola nera della strage di via D’Amelio». Su questo la sua posizione è nettamente diversa da quella dei familiari: «Ritengo che sia in mano ai Ros e Mori sa perfettamente dove si trova quest’agenda. Mori sta influenzando la linea processuale della procura di Caltanissetta e l’iter della commissione parlamentare antimafia che dovrebbe cercare giustizia e verità, e invece concentra la sua attenzione semplicemente sulla strage di via D’Amelio, isolandola dalle altre e cercando di cancellare il filo dell’eversione nera che lega tutte le stragi che sono avvenute nel nostro Paese e che ritengo che siano alla base dell’accelerazione della strage di via D’Amelio».

Quest’ultima, rispetto alla strage di Capaci, secondo Salvatore «è stata compiuta in fretta, per impedire a mio fratello di andare a Caltanissetta, come aveva richiesto nel suo ultimo discorso pubblico del 25 giugno».

Poi, come a chiudere un cerchio, l’amara conclusione: «Questa linea è completamente diversa da quella dei miei nipoti e ciò ha portato a queste divergenze che, purtroppo, hanno influito anche sul piano personale».

Messo da parte l’aspetto più intimo, Borsellino ha voluto sottolineare la propria «confusione» davanti alla lettera lasciata da Gianni De Gennaro, nella quale, con delusione, non ha trovato alcun riferimento ai fatti della scuola Diaz.

Quindi è tornato sull’agenda rossa: «Non è nelle mani della polizia. A La Barbera arrivò una borsa già svuotata dai Ros. Questa può essere una delle cose che ha colpito De Gennaro. Ma nemmeno questo, credo, lo abbia potuto indurre al suicidio». E ha posto un interrogativo: «Lui parla di ordini anche contro la sua volontà. Ma chi dava quegli ordini a De Gennaro?».

Chi ha dato gli ordini a De Gennaro?

Alla domanda ha risposto l’ex pm di Palermo, oggi avvocato, Antonio Ingroia, che ha indicato due possibili centri di comando: «De Gennaro faceva parte di apparati importanti, con legami non solo italiani. Cossiga fece attacchi precisi nei confronti di De Gennaro per i suoi legami con gli Usa. Non sto dicendo che a De Gennaro sono arrivati ordini da oltreoceano. Ma due sono i soggetti apicali che potevano dare ordini: Vincenzo Parisi, capo della polizia in rapporti molto stretti con Scalfaro oppure gli Stati Uniti».

Sul collaboratore di giustizia Salvatore “Totuccio” Contorno, Ingroia ha invitato a contestualizzare la vicenda: «All’epoca mancava un servizio centrale di protezione, così s’instaurava un rapporto personale e spesso l’esponente delle forze di polizia fungeva da mediatore tra il magistrato e il collaboratore». Ha poi ricordato un episodio «grave e imbarazzante» anche per De Gennaro: «Arnaldo La Barbera individua Contorno e intercetta una telefonata con De Gennaro. Lui era a conoscenza che Contorno era tornato clandestinamente a Palermo. Secondo i veleni del “corvo”, Contorno era rientrato per un regolamento di conti. De Gennaro, però, ha sempre respinto questa ricostruzione».

Ingroia: «De Gennaro non tutelato dallo Stato»

Infine la stoccata dell’ex magistrato: «Lo Stato non ha adeguatamente tutelato De Gennaro. Lui è stato molto vicino a tanti presidenti della Repubblica. Il Capo dello Stato dovrebbe farsi sentire».

Alla fine, la puntata di “Perfidia” lascia sul tavolo più domande che risposte. Da una parte il dolore privato di Salvatore Borsellino, diviso dai nipoti da una frattura che non è solo familiare ma processuale: due modi opposti di leggere la stagione delle stragi, uniti però dalla stessa ricerca di verità.

Dall’altra il cono d’ombra che continua ad avvolgere l’agenda rossa e la figura di De Gennaro, tra ordini mai chiariti, legami internazionali evocati e un’ultima lettera che apre più interrogativi di quanti ne chiuda.

Resta un dato: a trentaquattro anni da via D’Amelio, la verità giudiziaria e quella storica faticano ancora a coincidere, e il prezzo di questa distanza lo pagano anche gli affetti di chi quella verità la cerca da sempre.